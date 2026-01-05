Le prix du café a augmenté dans le Jura en 2025

Il aura fallu payer plus cher cette année pour boire un café dans le canton du Jura. GastroJura, en collaboration avec le fiduciaire Gastroconsult SA, a publié ce lundi les résultats de son traditionnel sondage de fin d’année des prix des commerces de la restauration du canton. Le prix du café a notamment augmenté à 3,87 francs en 2025, soit huit centimes de plus que la moyenne pour 2024. Le prix le plus bas du canton est de 3,20 francs, le plus haut se monte à 4,50 francs.

Le menu du jour revient à 19,50 francs (19,17 francs en 2024), alors que le prix moyen d’un steak-frites-salade se monte lui à 30,56 francs (30,85 francs en 2024). Pour ce qui est de la bière suisse à la pression, son prix moyen est de 4,19 francs pour 3dl.





Augmentation de 1,08% prévue pour 2026

GastroJura annonce dans le communiqué que les intentions d’augmentation des prix des consommations dans les restaurants du Jura sont en moyenne de 1,08% pour l’année 2026. Une majoration insuffisante selon Gastroconsult, car elle ne compensera pas les augmentations des marchandises, des salaires, des assurances et de certaines charges (eau, déchets, etc.).

Du côté du chiffre d’affaires, 43% des établissements ayant pris part au sondage ont vu leurs recettes 2025 stables ou en augmentation par rapport à 2024, et 57% ont vu leur chiffre d’affaires diminuer. Pour 2026, 82% des sondés pensent que leur chiffre d’affaires sera stable, 14% tablent sur une augmentation et 5% prévoient une diminution. /comm-pch