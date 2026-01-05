Plus de 12'000 francs récoltés par l’Oiselier pour la Chaîne du Bonheur

L’exposition-vente organisée en décembre dernier par les élèves de l’école primaire de l’Oiselier à Porrentruy, en collaboration avec des artistes jurassiens, a permis de verser plus de 12'000 francs à la Chaîne du bonheur.

Dessins, peintures, cadres, objets décoratifs, cartes et bricolages en tout genre avaient été réalisés par les élèves de l'Oiselier. (Photo : Ecole primaire de l'Oiselier)

Un geste de solidarité envers la Chaîne du Bonheur. L’exposition-vente d’œuvres réalisées par des élèves de l’école primaire de l’Oiselier à Porrentruy et des artistes jurassiens a permis de récolter 12'708 francs en faveur de l’action cœur à cœur, mise en place par la Chaîne du Bonheur et la RTS. C’est ce qu’indique un communiqué transmis ce lundi par la direction de l’école. La vente s'était tenue en décembre dernier. « Cette exposition a représenté bien plus qu’un simple évènement scolaire : ce fut un bel élan de solidarité, un moment intense de partage et surtout la preuve que la créativité peut aussi être un acte de générosité », souligne le communiqué. /comm-pch


