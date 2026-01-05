Recharge rapide pour camions électriques prévue à Porrentruy

Une station de recharge rapide pour camions électriques devrait voir le jour à Porrentruy. L’Office fédéral des routes lance ce lundi un appel d’offres pour que des prestataires privés réalisent de telles stations le long des autoroutes. Les entreprises retenues devront planifier, financer, construire et exploiter les bornes. Mais c’est la Confédération qui se chargera des raccordements, stations de transformation comprises. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la feuille de route pour la mobilité électrique.





Sur l’aire de repos de Porrentruy

Trois lots d’une dizaine d’emplacements chacun ont été définis sur l’ensemble du territoire suisse. Porrentruy figure dans le lot numéro 3. Plus précisément l’aire de repos située à la sortie Porrentruy-Ouest, à laquelle on accède en sortant brièvement de l’autoroute. Cet emplacement comporte déjà, entre autres équipements, une station pour les voitures électriques ; il devrait donc, à l’avenir, offrir aussi une possibilité de recharge rapide pour les poids lourds électriques.

Les dossiers peuvent être déposés jusqu'au 30 avril. Après l’adjudication, les entreprises auront un délai pour préciser leurs projets, ensuite de quoi démarreront les procédures de validation. L’aire de repos de Porrentruy se trouve sur une parcelle qui appartient à la Confédération. La ville n’est donc pas impliquée dans le projet à ce stade, mais elle aura son mot à dire au moment de la demande de permis de construire.

Les premières stations devront être aménagées au plus tard en 2030, et tous les sites devront être opérationnels d’ici 2035.

Selon l’association Swiss eMobility, les camions électriques représentaient en 2025 en Suisse près de 21% du marché, une position de pointe en comparaison internationale. /lad