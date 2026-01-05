Une nouvelle structure d'accueil pour enfants ouvre ses portes à Mont-Tramelan

C’est le grand jour pour La Traversée. L’institution ouvre aujourd’hui ses portes à Mont-Tramelan. Cette nouvelle offre de PerspectivPLUS Groupe, une organisation active dans le domaine social et psycho-éducatif à Bienne, prône une approche originale pour les enfants placés. Elle peut héberger entre six et neuf personnes de 0 à 12 ans mais permet tout de même un accueil d’urgence pour une durée maximale de 72h.

Entre institution et atmosphère familiale

« C'est quelque chose d'assez innovant parce qu'on va beaucoup travailler avec les parents », explique Audrey Dousse. Pour la directrice opérationnelle de PerspectivPLUS Groupe, l'objectif est clair: permettre aux enfants, dans la mesure du possible, de retourner un jour vivre avec leur papa ou leur maman.

Pour ne pas reproduire ce qui est déjà existant, la structure souhaite se distinguer par son atmosphère familiale et chaleureuse. Chaque chambre possède par exemple un thème individualisé, comme la jungle, la mer ou la forêt. Une salle de gymnastique toute équipée est aussi à la disposition des résidents. D’autre part, l'équipe de quinze personnes engagées pour le projet a également été mise à contribution pour rénover et décorer la maison. « On essaie de mélanger l'institution et la famille », résume Audrey Dousse.





Maintenir le lien avec les parents

La Traversée s'adresse aux enfants de 0 à 12 ans qui affrontent une période difficile. Il ne s'agit pas d'enfants nécessitant une prise en charge médicale spécifique mais dont les parents sont plutôt temporairement dépassés ou négligents. Le placement, lui, doit toujours impérativement passer par les autorités compétentes ou les services placeurs. Ces derniers couvrent d’ailleurs les frais inhérents à la prise en charge des enfants. Mais certains parents acceptent toutefois volontairement cette démarche pour le bien de leur petit. Pour mener à bien sa délicate mission, l'institution dispose dorénavant d'espaces fraîchement rénovés pour accueillir les parents, appelés à jouer leur rôle dans la mesure du possible. L'équipe encadrante peut par exemple organiser des moments de qualité entre l'enfant et son parent. « Ils peuvent venir faire des activités, comme un gâteau avec leur enfant », illustre notamment la directrice. L'objectif étant de créer de bons souvenirs pour maintenir le lien familial parfois soumis à rude épreuve. Evidemment, ces activités du quotidien se déroulent sous supervision mais elles permettent aux parents de poser des actes simples qu'ils ne peuvent pas toujours accomplir seuls. « Tout ne doit pas être qu'un mauvais souvenir », souligne encore Audrey Dousse.