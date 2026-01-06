Cinq fèves jurassiennes pour une année historique

Le canton du Jura a lancé une action en collaboration avec l’Association jurassienne des Artisans ...
Cinq fèves jurassiennes pour une année historique

Le Canton du Jura a lancé une action en collaboration avec l’Association jurassienne des Artisans Boulangers-Pâtissiers. Pas moins de 10'500 pièces aux couleurs du canton et des districts sont à découvrir dans les boulangeries.

Ces galettes des rois, spécialement conçues pour marquer l’entrée de Moutier dans le Jura, sont en vente dans toutes les boulangeries du canton. Ces galettes des rois, spécialement conçues pour marquer l’entrée de Moutier dans le Jura, sont en vente dans toutes les boulangeries du canton.

Cinq fèves inédites dans les boulangeries de la région. Le canton du Jura a lancé une action symbolique autour du gâteau des rois. Cinq fèves spécialement conçues pour marquer l’entrée de Moutier dans le canton sont disponibles dans toutes les boulangeries de la région. Quelques 10'500 pièces déclinées aux couleurs du canton et des quatre districts jurassiens sont à découvrir dans les galettes de l’épiphanie. L’action a été lancée en collaboration avec l’Association jurassienne des Artisans Boulangers-Pâtissiers (AJABP). « On a été approché courant de l’été. L’association était très contente de l’idée. On pourra retrouver ces fèves dans toutes les boulangeries du canton, de Boncourt jusqu’à Moutier », explique le président de l’AJABP Pascal Dominé.

Les fèves symbolisent « l’unité territoriale, l’esprit de convivialité et la fierté régionale qui marquent cette année historique », selon le canton du Jura. Pour Pascal Dominé, elles revêtent également un sens particulier : « On est content de mettre le Jura en avant ». Le président de l’AJABP imagine que cette action n’augmentera pas les ventes des gâteaux des rois, mais que les fèves et les sacs imprimés aux couleurs du Jura donneront « chaud au cœur » à la clientèle de la région.

Pascal Dominé : « Mes 22 collègues boulangers ont été d’accord de participer à cette action. »

Ecouter le son

Une reconnaissance appréciée par les boulangers

Le président de l’Association jurassienne des Artisans Boulangers-Pâtissiers apprécie particulièrement la reconnaissance des autorités cantonales dans cette action. « Ça me fait plus que plaisir que le canton soit au courant qu’il y ait 22 boulangeries dans le Jura et qu’il s’intéresse à nous », conclut Pascal Dominé. Avis aux gourmands et aux collectionneurs jurassiens, les fèves sont donc disponibles dans toutes les boulangeries du canton. /comm-fwo


 

Actualités suivantes

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 09:40

L'hôtel-restaurant inclusif du Domaine de Mont-Renaud ouvrira en avril

L'hôtel-restaurant inclusif du Domaine de Mont-Renaud ouvrira en avril

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 18:10

L’Etang de la Gruère, une patinoire naturelle dans un cadre idyllique

L’Etang de la Gruère, une patinoire naturelle dans un cadre idyllique

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 17:45

Des arbres contre le changement climatique

Des arbres contre le changement climatique

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 17:14

Articles les plus lus

Une nouvelle attaque du loup à Charmoille

Une nouvelle attaque du loup à Charmoille

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 16:18

Le tunnel du Graitery a rouvert

Le tunnel du Graitery a rouvert

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 17:11

Des arbres contre le changement climatique

Des arbres contre le changement climatique

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 17:14

L’Etang de la Gruère, une patinoire naturelle dans un cadre idyllique

L’Etang de la Gruère, une patinoire naturelle dans un cadre idyllique

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 17:45

Trafic international d'oiseaux protégés mis au jour en Suisse

Trafic international d'oiseaux protégés mis au jour en Suisse

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 15:43

Une nouvelle attaque du loup à Charmoille

Une nouvelle attaque du loup à Charmoille

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 16:18

Le tunnel du Graitery a rouvert

Le tunnel du Graitery a rouvert

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 17:11

Des arbres contre le changement climatique

Des arbres contre le changement climatique

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 17:14

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 11:02

Une concession supplémentaire pour les taxis en gare de Delémont

Une concession supplémentaire pour les taxis en gare de Delémont

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 14:56

Trafic international d'oiseaux protégés mis au jour en Suisse

Trafic international d'oiseaux protégés mis au jour en Suisse

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 15:43

Une nouvelle attaque du loup à Charmoille

Une nouvelle attaque du loup à Charmoille

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 16:18