Cinq fèves jurassiennes pour une année historique

Cinq fèves inédites dans les boulangeries de la région. Le canton du Jura a lancé une action symbolique autour du gâteau des rois. Cinq fèves spécialement conçues pour marquer l’entrée de Moutier dans le canton sont disponibles dans toutes les boulangeries de la région. Quelques 10'500 pièces déclinées aux couleurs du canton et des quatre districts jurassiens sont à découvrir dans les galettes de l’épiphanie. L’action a été lancée en collaboration avec l’Association jurassienne des Artisans Boulangers-Pâtissiers (AJABP). « On a été approché courant de l’été. L’association était très contente de l’idée. On pourra retrouver ces fèves dans toutes les boulangeries du canton, de Boncourt jusqu’à Moutier », explique le président de l’AJABP Pascal Dominé.

Les fèves symbolisent « l’unité territoriale, l’esprit de convivialité et la fierté régionale qui marquent cette année historique », selon le canton du Jura. Pour Pascal Dominé, elles revêtent également un sens particulier : « On est content de mettre le Jura en avant ». Le président de l’AJABP imagine que cette action n’augmentera pas les ventes des gâteaux des rois, mais que les fèves et les sacs imprimés aux couleurs du Jura donneront « chaud au cœur » à la clientèle de la région.