La « responsabilité » de St-Imier

La « responsabilité » de St-Imier

La cité imérienne est, depuis le 1er janvier, la plus grande commune du Jura bernois à la suite du transfert de Moutier dans le canton du Jura. Son maire Corentin Jeanneret veut « montrer l’exemple ».

St-Imier,avec ses 5'200 habitants, est désormais la plus grande commune du Jura bernois.

« Cela nous donne une certaine écoute à Berne et une certaine visibilité. Mais il ne faut pas s’attendre à des miracles ou des prouesses pour St-Imier ». Corentin Jeanneret ne bombe pas le torse en ce début d’année. Pourtant, la commune dont il est le maire est devenue la plus grande du Jura bernois à la suite du transfert de Moutier dans le Jura le 1er janvier. « On n’a pas à se glorifier de quoi que ce soit. Passé le petit moment de fierté, c’est surtout une certaine responsabilité qu’on a », clame l’élu PLR. Forte de 5'200 habitants, la cité « ne change pas d’état d’esprit ».

Corentin Jeanneret : « Montrer l’exemple et s’engager pour cette région. »

Pour Corentin Jeanneret, maire de St-Imier, sa commune a un rôle à jouer dans l'avenir du Jura bernois et du Grand Chasseral. (Photo : archives)

« Faire de St-Imier un moteur »

Si la fanfaronnade est laissée de côté, Corentin Jeanneret ne se cache pas pour autant. « St-Imier sera certainement scrutée. La commune a un rôle à jouer dans l’avenir et dans le futur du Jura bernois et du Grand Chasseral. On s’y attelle mais finalement ça fait déjà un moment qu’on le fait », lance-t-il. Le maire entend faire de sa cité « un moteur, sans imposer aux autres communes quoi que ce soit ». L’élu veut fédérer avant tout pour le bien et l’avenir de la région. La nouvelle visibilité de St-Imier, Corentin Jeanneret souhaite l’utiliser pour mettre en avant sa commune « mais toute la région aussi ». /ehe-msc


