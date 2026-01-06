La « responsabilité » de St-Imier

« Cela nous donne une certaine écoute à Berne et une certaine visibilité. Mais il ne faut pas s’attendre à des miracles ou des prouesses pour St-Imier ». Corentin Jeanneret ne bombe pas le torse en ce début d’année. Pourtant, la commune dont il est le maire est devenue la plus grande du Jura bernois à la suite du transfert de Moutier dans le Jura le 1er janvier. « On n’a pas à se glorifier de quoi que ce soit. Passé le petit moment de fierté, c’est surtout une certaine responsabilité qu’on a », clame l’élu PLR. Forte de 5'200 habitants, la cité « ne change pas d’état d’esprit ».