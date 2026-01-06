Le Guichet unique a ouvert ses portes à Moutier

Le Guichet unique est désormais accessible à Moutier. Cette initiative vise à simplifier l’accès aux services administratifs cantonaux pour les citoyens jurassiens. Le Guichet unique a ouvert ses portes pour la première fois ce mardi matin à 9h dans l’ancien tribunal régional de la cité prévôtoise. Ce projet-pilote s’inscrit dans la vision du Gouvernement jurassien développée dans le cadre du projet « Modernisation de l'Etat ». Les collaborateurs se préparent depuis plusieurs mois à cette ouverture. Les derniers travaux ont été effectués jusqu’à lundi, veille de l’ouverture. Le Guichet unique sera « la porte d’entrée physique de l’administration cantonale jurassienne », explique sa responsable Elodie Helbling. « L’idée est que ce système soit un interlocuteur unique pour toute la population. Toutes les prestations pourront être délivrées ici au Guichet unique », renchérit Elodie Helbling.

Toute la population jurassienne peut se rendre au Guichet unique de Moutier. On attend toutefois un certain nombre de prévôtois dans un premier temps avec « les adaptations liées au transfert qu’il faut faire ». La cité prévôtoise est le premier lieu à accueillir ce projet-pilote : « Nous voulons adapter nos prestations selon les souhaits de la population. Si ça fonctionne bien, l’idée est d’étendre le concept à l’ensemble du canton », détaille encore la responsable du Guichet unique.