Les premiers citoyens de Moutier ont remplacé leurs plaques d’immatriculation

Les habitants de Moutier troquent le plantigrade contre la crosse épiscopale sur leurs plaques d’immatriculation. Dès mardi et jusqu’à fin avril, les habitants de la cité prévôtoise doivent remplacer leurs plaques bernoises par des plaques jurassiennes selon une numérotation aléatoire. Les premiers rendez-vous étaient fixés mardi matin dans le bâtiment du Guichet unique de l’administration jurassienne à Moutier. Ce dernier a ouvert ses portes dans l’ancien bâtiment du tribunal régional.

Ce sont 5’731 plaques d’immatriculation qui seront remplacées jusqu’à la fin du mois d’avril. L’engouement des habitants de Moutier se fait ressentir pour cette opération administrative. Il n’y a plus de plage libre jusqu’au 27 janvier. RFJ s’est rendu sur place pour récolter les premières impressions de ce moment chargé de symbolique pour de nombreux Prévôtois. L’émotion était au rendez-vous pour certains citoyens qui se sont battus depuis plus de 50 ans pour le transfert de Moutier dans le canton du Jura. Le ministre prévôtois Valentin Zuber a également sauté sur l’occasion pour arborer fièrement l’écusson jurassien sur ses plaques.