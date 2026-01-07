Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Le Touring Club Suisse croule sous les demandes d’assistance ces jours. Rien que lundi, il dénombre 2'150 interventions en Suisse, c’est deux fois plus qu’habituellement. La très grande majorité de ces dépannages est liée à des batteries déchargées causées par les températures glaciales de ces derniers jours, précise Laurent Pignot, porte-parole du TCS pour la Suisse romande. « Il faut savoir que par -20 degrés, la batterie ne conserve que la moitié de sa capacité et ce n’est pas toujours assez pour faire démarrer une voiture. »
Laurent Pignot : « Le TCS est actuellement en intervention continue. »
Les bons conseils à suivre
Laurent Pignot explique que lorsqu’il fait très froid, « la première chose à faire au moment de démarrer la voiture, c’est de désactiver en amont tous les dispositifs électroniques qui peuvent être gourmands en énergie. Cela peut être les sièges et le volant chauffants, le dégivrage des rétroviseurs, de la vitre arrière, la radio ou encore le chauffage. »
« Dès qu’on tourne la clé, tous les dispositifs enclenchés tirent sur la batterie en même temps que cette batterie doit justement faire démarrer le moteur. »
Lorsque la batterie a été partiellement ou totalement déchargée, puis rechargée ensuite, que cela soit par câble ou grâce à un dépanneur, là encore il faut veiller à appliquer quelques recommandations, souligne Laurent Pignot. « La batterie est encore très faible et se recharge lentement grâce au moteur qui tourne. Il faut éviter de faire un petit trajet et éteindre la voiture, mais rouler au moins 20 minutes et si possible en faisant un peu d’autoroute. »
« Rouler pour recharger afin de pouvoir redémarrer. »
Faire tourner sa voiture dans le vide est amendable
Avec les températures largement négatives de ces derniers jours, pour les véhicules qui passent la nuit dehors, il faut s’employer à la corvée du grattage de vitres. Le porte-parole du TCS pour la Suisse romande rappelle qu’il ne faut pas démarrer son véhicule pour accélérer le dégivrage. « Ce n’est pas une bonne idée de lancer les dispositifs électriques lorsque la voiture vient de démarrer, puisque la batterie vient de fournir un gros effort. Mais c’est aussi illégal. »
« On n’est pas censé laisser tourner la voiture à l’arrêt pendant qu’on la dégivre. »
La personne qui laisse tourner le moteur à l’arrêt inutilement s'expose à une amende de 80 francs. /jpp