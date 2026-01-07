Le tunnel du Graitery est fermé à la circulation. Les automobilistes ne peuvent plus emprunter le tronçon de l’A16 entre Court et Moutier depuis ce mercredi à 13h50, annonce la police cantonale bernoise. Des alarmes incendie se sont déclenchées suite au déneigement effectué sur la route. En circulant sur le sel, les voitures ont produit une légère fumée qui a été interprétée comme un début d’incendie par les alarmes présentes dans le tunnel, selon les forces de l’ordre.

La police et le Service des ponts et chaussées sont sur place et tentent de réduire la quantité de sel présente sur la route. /comm-mbe-pch