Les Rois mages étaient de passage aux Franches-Montagnes

Gaspard, Balthazar et Melchior ont rendu visite à la population des Breuleux mardi soir. L’événement a été organisé par la Société de développement et d’embellissement de la commune franc-montagnarde.
A l’occasion de l’épiphanie, les Rois mages ont pris le temps de s’arrêter aux Breuleux. Gaspard, Balthazar et Melchior sont allés à la rencontre de la population mardi soir. L’événement est organisé depuis une trentaine d’années par la Société de développement et d’embellissement des Breuleux (SDEB). Les membres de la SDEB Antoine Mathis et Florian Humbert-Droz ainsi que le président Philippe Müller ont respectivement endossé les rôles de Gaspard, Balthazar et Melchior. « C’est l’occasion de se retrouver avec les gens du village », apprécie Philippe Müller. Et la démarche plait aux habitants et à une des mamans présentes qui « vient chaque année en famille et c’est toujours assez magique. »
Reportage : Un accueil chaleureux pour les Rois mages aux Breuleux.
Habituellement, les trois hommes arrivent en calèche mais cette fois, à cause du froid et du sol glissant, c’est à pied qu’ils rejoignent le hangar. A l’intérieur, ils ont été accueillis par une trentaine d’enfants, de parents et d’adultes ainsi que par les notes de trois jeunes musiciennes des Accordéonistes de Tramelan et environs. Pour les gourmands, une soupe à l’orge, des petits pains ainsi que différents breuvages ont été servis. Un espace bricolage a aussi été installé pour les plus jeunes. /nmy