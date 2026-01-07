Les Rois mages étaient de passage aux Franches-Montagnes

A l’occasion de l’épiphanie, les Rois mages ont pris le temps de s’arrêter aux Breuleux. Gaspard, Balthazar et Melchior sont allés à la rencontre de la population mardi soir. L’événement est organisé depuis une trentaine d’années par la Société de développement et d’embellissement des Breuleux (SDEB). Les membres de la SDEB Antoine Mathis et Florian Humbert-Droz ainsi que le président Philippe Müller ont respectivement endossé les rôles de Gaspard, Balthazar et Melchior. « C’est l’occasion de se retrouver avec les gens du village », apprécie Philippe Müller. Et la démarche plait aux habitants et à une des mamans présentes qui « vient chaque année en famille et c’est toujours assez magique. »