Un froid particulièrement mordant aux Franches-Montagnes

Le Jura a vécu une nuit particulièrement fraîche. Le ciel qui s’est dégagé a fait descendre le thermomètre en dessous de -20 degrés à certains endroits. Plusieurs auditeurs nous ont signalé mercredi matin des températures entre -23° et -25° dans les Franches-Montagnes (-15° en Ajoie) alors que le minimum atteint à Saignelégier était de -13,6 degrés, selon Meteonews. La topographie spéciale du relief jurassien avec ses cuvettes d’air froid explique de telles différences, selon Vincent Devantey, météorologue. Cette vague de froid prendra fin mercredi. Un important réchauffement interviendra jeudi et la limite de la neige remontera progressivement jusque vers 1'400 mètres. /rce