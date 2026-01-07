Un hôtel-restaurant inclusif ouvrira au Domaine de Mont-Renaud

Un hôtel-restaurant inclusif ouvrira au Domaine de Mont-Renaud

La Fondation Les Castors a trouvé la perle rare pour son projet de restaurant inclusif dans son Domaine de Mont-Renaud à Boncourt. Grégoire Santschi prendra la direction de l'établissement dès avril 2026.

La Fondation a lancé un appel à candidatures pour l’exploitation du domaine en septembre dernier. (Photo d’archives.) La Fondation a lancé un appel à candidatures pour l’exploitation du domaine en septembre dernier. (Photo d’archives.)

La Fondation Les Castors s'apprête à donner une nouvelle vie au Domaine de Mont-Renaud à Boncourt. Elle annonce, un communiqué, l'ouverture d'un hôtel-restaurant à vocation inclusive au printemps 2026. Ce projet vise à intégrer des ateliers protégés pour les personnes en situation de handicap dans des domaines variés tels que la cuisine, l'intendance, la lingerie et le service.

Grégoire Santschi prendra la direction de l'établissement dès avril 2026. Son expérience dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et le concept qu'il souhaite développer ont convaincu le Conseil de fondation. L'objectif est de créer une synergie entre l'excellence dans l'accueil, la qualité de l'offre gastronomique et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. L'hôtel-restaurant proposera des prestations hôtelières, une offre gastronomique ancrée dans le terroir jurassien, ainsi qu'un cadre propice à l'organisation d'événements privés et professionnels.

Ce projet s'inscrit dans la continuité des missions de la Fondation Les Castors, qui œuvre depuis 1973 à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il fait suite à l'ouverture d'un atelier maraîchage et d'un centre de formation pratique en 2019. /comm-mlm


