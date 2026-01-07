Une concession supplémentaire pour les taxis en gare de Delémont

Les autorités de la capitale jurassienne ont décidé d’ouvrir une cinquième concession de type ...
Une concession supplémentaire pour les taxis en gare de Delémont

Les autorités de la capitale jurassienne ont décidé d’ouvrir une cinquième concession de type A depuis le 1er janvier.

Une concession supplémentaire a été octroyée pour les taxis de type A à Delémont. (Photo d'illustration libre de droits). Une concession supplémentaire a été octroyée pour les taxis de type A à Delémont. (Photo d'illustration libre de droits).

Une nouvelle compagnie de taxis peut stationner à la gare de Delémont depuis le début de l’année. Les autorités communales ont décidé d’ouvrir une cinquième concession de type A (autorisation qui donne la possibilité de se parquer sur les emplacements officiels et permanents de la ville). Sur les quatre en vigueur jusqu’à la fin de l’année passée, trois ont, par ailleurs, été renouvelées alors que la quatrième est valable jusqu’en 2027. Le maire, Damien Chappuis, explique que la ville a pris cette décision en se basant sur le marché actuel, le nombre de candidatures et les auditions menées. Contacté, le collectif qui représente les taxis de type A estime qu’il n’y a pas le marché pour cette cinquième place et était globalement opposé à une telle mesure. Il n’a pas souhaité s’exprimer davantage. /alr


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Trafic international d'oiseaux protégés mis au jour en Suisse

Trafic international d'oiseaux protégés mis au jour en Suisse

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 14:49

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 11:02

La vague de grippe se profile comme l'une des plus importantes

La vague de grippe se profile comme l'une des plus importantes

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 14:40

Un froid particulièrement mordant aux Franches-Montagnes

Un froid particulièrement mordant aux Franches-Montagnes

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 10:47

Articles les plus lus

Les Rois mages étaient de passage aux Franches-Montagnes

Les Rois mages étaient de passage aux Franches-Montagnes

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 06:00

Un froid particulièrement mordant aux Franches-Montagnes

Un froid particulièrement mordant aux Franches-Montagnes

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 10:47

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 11:02

La vague de grippe se profile comme l'une des plus importantes

La vague de grippe se profile comme l'une des plus importantes

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 14:40

Les Rois mages étaient de passage aux Franches-Montagnes

Les Rois mages étaient de passage aux Franches-Montagnes

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 06:00

Le bar Le Constellation n'avait plus été contrôlé depuis 2019

Le bar Le Constellation n'avait plus été contrôlé depuis 2019

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 09:54

Un froid particulièrement mordant aux Franches-Montagnes

Un froid particulièrement mordant aux Franches-Montagnes

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 10:47

La vague de grippe se profile comme l'une des plus importantes

La vague de grippe se profile comme l'une des plus importantes

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 14:40

Les premiers citoyens de Moutier ont remplacé leurs plaques d’immatriculation

Les premiers citoyens de Moutier ont remplacé leurs plaques d’immatriculation

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 18:03

Les Rois mages étaient de passage aux Franches-Montagnes

Les Rois mages étaient de passage aux Franches-Montagnes

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 06:00

Le bar Le Constellation n'avait plus été contrôlé depuis 2019

Le bar Le Constellation n'avait plus été contrôlé depuis 2019

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 09:54

La « responsabilité » de St-Imier

La « responsabilité » de St-Imier

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 13:59