Une nouvelle compagnie de taxis peut stationner à la gare de Delémont depuis le début de l’année. Les autorités communales ont décidé d’ouvrir une cinquième concession de type A (autorisation qui donne la possibilité de se parquer sur les emplacements officiels et permanents de la ville). Sur les quatre en vigueur jusqu’à la fin de l’année passée, trois ont, par ailleurs, été renouvelées alors que la quatrième est valable jusqu’en 2027. Le maire, Damien Chappuis, explique que la ville a pris cette décision en se basant sur le marché actuel, le nombre de candidatures et les auditions menées. Contacté, le collectif qui représente les taxis de type A estime qu’il n’y a pas le marché pour cette cinquième place et était globalement opposé à une telle mesure. Il n’a pas souhaité s’exprimer davantage. /alr
Une concession supplémentaire pour les taxis en gare de Delémont
