Une nouvelle attaque du loup à Charmoille

Le loup a encore frappé dans la région. Une nouvelle attaque s’est produite dans la nuit de mardi à mercredi à Charmoille, indique l’État jurassien dans un communiqué de presse. Trois brebis ont été tuées alors que deux autres ovins ont échappé au prédateur. Un garde-faune cantonal s’est rendu sur les lieux pour procéder aux constats d’usage. « Les traces et lésions observées sont caractéristiques d’une prédation par le loup », soulignent les autorités cantonales.

Le communiqué ajoute que les conditions de détention et de protection des animaux ne répondaient toutefois pas aux exigences fédérales. En conséquence, les pertes enregistrées ne seront ni indemnisées ni comptabilisées dans le quota des proies susceptibles de conduire à une éventuelle autorisation de tir du loup. Le préposé cantonal à la protection des troupeaux a été informé afin de sensibiliser les exploitants agricoles du secteur et de rappeler l’importance de la mise en œuvre de mesures de protection adaptées.

Cette attaque survient quelques jours après celle de la nuit du Nouvel an à Ederswiler durant laquelle deux moutons avaient été tués par un grand canidé. /comm-alr