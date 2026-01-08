Citoyens Responsables Jura ressort du bois

L’association Citoyens Responsables Jura réagit aux différentes déclarations qui ont été faites dernièrement en lien avec le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne. Les autorités jurassiennes ont notamment publié mi-décembre un rapport d’activité qui souligne « la haute surveillance active » menée en lien avec les forages. Dans un communiqué transmis ce jeudi, CRJ rappelle plusieurs de ses arguments. L’association évoquent des tests menés « sans commune mesure avec le projet final » et « arrêtés prématurément ». D’autres éléments sont soulignés, comme le problème de l’eau, et des questions sont posées, par exemple en lien avec l’identité des experts qui surveillent le projet. Citoyens Responsables Jura parle aussi d’un « projet verrouillé par ses promoteurs » et un « déficit de transparence ». L’association pose également plusieurs questions au Gouvernement jurassien. Elle lui demande notamment comment il justifie la poursuite du projet dans une zone proche d'activités industrielles de haute précision et aussi la responsabilité financière et juridique de l'Etat en cas de dommages aux bâtiments et de perte de valeur immobilière. /comm-mle