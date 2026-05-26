Un nouvel actionnaire pour le projet de géothermie à Haute-Sorne

Un nouvel acteur rejoint le projet de géothermie. AEW Energie AG devient actionnaire du projet aux côtés de Geo-Energie Jura SA. Cette opération permet de renforcer le projet pilote de géothermie profonde situé dans la commune jurassienne de Haute-Sorne, auquel participent déjà les énergéticiens rhénan EBL, bernois ewb et zurichois ewz, précise un communiqué diffusé mardi.

AEW indique vouloir utiliser cette technologie à l'avenir dans sa propre zone d'approvisionnement, afin d'alimenter la population argovienne en électricité et en chaleur issues de la géothermie profonde.

Le projet de Haute-Sorne, soutenu par la Confédération, a pour but d'extraire de la chaleur du sous-sol afin de fournir de l'énergie renouvelable et disponible toute l'année. Il pourrait permettre d'alimenter entre 6000 et 10'000 ménages en électricité.

Le projet créé toutefois des crispations. Une partie de la population et du monde politique affiche son inquiétude. Les opposants redoutent que cette expérience ne comporte des risques de sismicité et n'affecte les prélèvements d'eau. /ats-jad