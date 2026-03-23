Géothermie profonde : le Gouvernement répond aux questions de Citoyens Responsables Jura

Le Gouvernement jurassien répond à l’association d’opposants au projet de Géothermie profonde à Haute-Sorne. Le groupe Citoyens Responsables Jura (CRJ) questionnait l’exécutif en début d’année, notamment à propos de la sismicité, des responsabilités financières et juridiques ou encore du cadre institutionnel. Dans la réponse, les autorités rappellent les règles et bases du projet sans faire de nouvelles déclarations et invitent, une nouvelle fois, CRJ à participer à la commission de suivi et d’information, où un siège lui est réservé. Le Gouvernement rappelle qu’il agit en tant qu’autorité de régulation et qu’il stopperait le projet si les résultats de la phase exploratoire devaient présenter des risques dépassant les seuils définis dans les autorisations.

Retrouvez les réponses détaillées du Gouvernement jurassien aux questions de l’association CRJ ci-dessous. /comm-fwo-jad