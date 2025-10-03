Des résultats « encourageants » pour la poursuite de géothermie profonde en Haute-Sorne

Geo-Energie Suisse et Geo-Energie Jura jugent « encourageants » les tests réalisés en juillet pour le projet de géothermie profonde de Haute-Sorne. Les risques sismiques ont notamment été revus à la baisse par rapport à la précédente étude.

« La réévaluation du risque sismique sur la base des nouveaux résultats se révèle inférieure aux estimations à la base de l'autorisation du projet », octroyée en 2015, indiquent vendredi les porteurs du projet.

Les tests réalisés cet été confirment aussi « qu'il est possible d'augmenter suffisamment la perméabilité de la roche pour obtenir un réservoir géothermique exploitable », tout en respectant les seuils fixés pour la sismicité, poursuit le communiqué.

Avec ces résultats, Geo-Energie Suisse et Jura disent pouvoir « poursuivre le processus d'examen et de validation » du projet auprès des autorités jurassiennes. Ces dernières ont reçu jeudi deux premiers rapports et d'autres suivront ces prochains mois.

Ces rapports seront évalués « sous l'angle de la sécurité par les experts indépendants mandatés par les autorités cantonales qui se prononceront ensuite sur la poursuite du projet en fonction des évaluations techniques reçues et après un contrôle complet du respect des réglementations en vigueur », précise le communiqué. Une décision est attendue au printemps 2026. Contacté par RFJ, le directeur général de Géo-Energie Suisse, Peter Meier s’est dit « assez confiant » pour la suite du projet de géothermie profonde avec l’annonce de ces résultats.

Ailleurs en Suisse

Les résultats des tests de l'été ouvrent aussi des perspectives au-delà de Haute-Sorne. Geo-Energie Suisse prévoit ainsi de mener des évaluations sur d'autres sites dans le pays, en vue de projets de 10 à 30 mégawatts (MW) électriques, « idéalement avec coproduction de chaleur pour des réseaux de chauffage à distance de taille moyenne à grande », poursuit le communiqué. /ats-fwo