Des classes dédiées aux élèves à besoin particulier

Dans un postulat déposé mi-décembre au Parlement jurassien, la députée suppléante non réélue ...
Dans un postulat déposé mi-décembre au Parlement jurassien, la députée suppléante non réélue Sandra Nobs demande la création de classes spécialisées dans chaque cercle scolaire primaire. La PLR bruntrutaine souhaite ainsi rendre le système pédagogique plus efficace.

Sandra Nobs estime que la création de classes spécialisées dans tous les cercles scolaires primaires rendrait le système éducatif plus efficace. (Photo : illustration / libre de droits) Sandra Nobs estime que la création de classes spécialisées dans tous les cercles scolaires primaires rendrait le système éducatif plus efficace. (Photo : illustration / libre de droits)

Un postulat pour rendre le système pédagogique plus efficace. C’est l’objectif d’une intervention déposée le 17 décembre dernier par la Bruntrutaine Sandra Nobs au parlement jurassien. Les enseignants rapportent des cas de surcharge pédagogique, selon la députée suppléante PLR non réélue, elle-même directrice d’une école primaire. Cette situation est due à une hétérogénéité accrue, aux élèves avec des troubles avérés et à la multiplication des mesures individuelles. Sandra Nobs propose donc de créer dans chaque école primaire ou groupement scolaire, une « classe de référence spécialisée ». Les directions deviendraient responsables des besoins particuliers au sein de leur établissement. Ces classes auraient pour mission d’accueillir temporairement les élèves à besoins particuliers pour « décharger les classes dites ordinaires ». Les élèves concernés par ces classes resteraient donc dans leur école, ce qui réduirait les ruptures et les coûts liés à la délocalisation. /mmt


 

