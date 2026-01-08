Des classes dédiées aux élèves à besoin particulier

Un postulat pour rendre le système pédagogique plus efficace. C’est l’objectif d’une intervention déposée le 17 décembre dernier par la Bruntrutaine Sandra Nobs au parlement jurassien. Les enseignants rapportent des cas de surcharge pédagogique, selon la députée suppléante PLR non réélue, elle-même directrice d’une école primaire. Cette situation est due à une hétérogénéité accrue, aux élèves avec des troubles avérés et à la multiplication des mesures individuelles. Sandra Nobs propose donc de créer dans chaque école primaire ou groupement scolaire, une « classe de référence spécialisée ». Les directions deviendraient responsables des besoins particuliers au sein de leur établissement. Ces classes auraient pour mission d’accueillir temporairement les élèves à besoins particuliers pour « décharger les classes dites ordinaires ». Les élèves concernés par ces classes resteraient donc dans leur école, ce qui réduirait les ruptures et les coûts liés à la délocalisation. /mmt