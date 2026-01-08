La grippe se montre précoce cet hiver

La grippe n’a probablement pas encore fini de faire des siennes. Le Jura figure parmi les cantons suisses les plus touchés par la grippe. Il se trouve dans les trois premiers pour la seconde semaine consécutive avec un taux d’incidence de 56,12 cas pour 100'000 habitants, contre une moyenne nationale de 33,5. Le chiffre jurassien doit toutefois être relativisé en raison d’un effet statistique lié au faible nombre d’habitants du canton. Le pic de la maladie pourrait ne pas encore être atteint mais il est impossible de l’affirmer pour le moment. Une quinzaine de personnes sont actuellement soignées pour la grippe à l’Hôpital du Jura (H-JU). Patrick Wilson, médecin-chef à l’H-JU, estime que « la situation est sous contrôle et fait explique que la principale caractéristique de l’épidémie, c’est son caractère précoce. « On a vu les premiers cas de grippe apparaître un mois plus par rapport aux deux dernières années », relève Patrick Wilson. Le médecin-chef à l’H-JU souligne toutefois que le phénomène n’est « pas totalement hors norme ». Selon lui, « il n’existe pas d’indices qui montrent qu’il s’agirait d’une grippe plus violente que les autres années ». L’épidémie est également marquée cet hiver par l’émergence d’un nouveau sous-groupe du type A de la maladie. Il s’agit du sous-clade K mais les infections qu’il provoque ne semblent pas plus graves à ce stade.