Le Jura lance un deuxième appel à projets en faveur de l’économie circulaire

Un nouvel appel à projets est lancé en faveur de l’économie circulaire. C’est ce qu’annonce le canton du Jura dans un communiqué transmis ce jeudi matin. Onze projets soutenant l’économie circulaire avaient déjà pu bénéficier d’un soutien financier grâce à la première édition de l’appel. L’État jurassien avait déjà annoncé le renouvellement de l’initiative pour 2026 et 2027. Une séance d’information se tiendra le 29 janvier prochain à 17h dans l’auditoire du CEJEF à Delémont, afin de lancer l’édition 2026.

Cette démarche cantonale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan climat, selon les autorités. Le Gouvernement jurassien tient à « renforcer son engagement en faveur d’une gestion durable des ressources » et à « soutenir des démarches collaboratives favorisant la réduction des déchets, le réemploi et la valorisation des matières », selon le communiqué. Un montant de 2,35 millions de francs est disponible pour soutenir les projets des éditions 2026 et 2027.



L'inscription à la séance d'information est obligatoire, le nombre de places étant limité. Entreprises, associations, communes et organisations intéressées peuvent s'inscrire via le site internet du Plan Climat.