Lister le personnel des ONG à Gaza, « ça contrevient aux principes humanitaires »

Des ONG interdites d’accès à Gaza. Israël a confirmé que, depuis le 31 décembre, 37 organisations non-gouvernementales internationales majeures ne pourront plus mener leurs opérations dans la bande de Gaza. Le pays leur reproche de ne pas avoir communiqué la liste des noms de ses employés, en vertu d’une nouvelle réglementation. Elles ont un délai de 60 jours pour se plier aux exigences israéliennes ou partir. Parmi ces 37 ONG figurent notamment Médecins sans frontières, Defense for Children International, World Vision ou encore Médecins du Monde Suisse, basée à Neuchâtel. Pour sa directrice Morgane Rousseau, fournir des informations sur ses employés, principalement le personnel palestinien, ce serait franchir une ligne rouge. « Cela contrevient complètement aux principes humanitaires. De plus, on doit aussi respecter des politiques de protection des données », explique-t-elle ce mercredi dans La Matinale. Morgane Rousseau précise encore que c’est aussi une question de sécurité pour ces collaborateurs et que des vérifications sont effectuées directement par les ONG.





Une aide encore nécessaire

Même si un cessez-le-feu est aujourd’hui en vigueur, cela ne signifie pas que l’aide est moins nécessaire actuellement dans la bande de Gaza. « Certaines variables de santé se sont améliorées, mais les besoins dépassent encore largement l’offre apportée », indique Morgane Rousseau, qui précise qu’il y a encore « des attaques quotidiennes ». « On a une famille sur quatre qui souffre de malnutrition », déplore la directrice de Médecins du Monde Suisse. « On a environ 1 million 300 mille personnes qui sont en attente d’un abri », dans des conditions hivernales très difficiles.