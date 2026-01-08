Lister le personnel des ONG à Gaza, « ça contrevient aux principes humanitaires »

Médecins du Monde Suisse, ainsi que 36 autres organisations non-gouvernementales internationales, se verront refuser l’accès à Gaza si elles ne communiquent pas les noms de leurs collaborateurs à Israël.
Des ONG interdites d’accès à Gaza. Israël a confirmé que, depuis le 31 décembre, 37 organisations non-gouvernementales internationales majeures ne pourront plus mener leurs opérations dans la bande de Gaza. Le pays leur reproche de ne pas avoir communiqué la liste des noms de ses employés, en vertu d’une nouvelle réglementation. Elles ont un délai de 60 jours pour se plier aux exigences israéliennes ou partir. Parmi ces 37 ONG figurent notamment Médecins sans frontières, Defense for Children International, World Vision ou encore Médecins du Monde Suisse, basée à Neuchâtel. Pour sa directrice Morgane Rousseau, fournir des informations sur ses employés, principalement le personnel palestinien, ce serait franchir une ligne rouge. « Cela contrevient complètement aux principes humanitaires. De plus, on doit aussi respecter des politiques de protection des données », explique-t-elle ce mercredi dans La Matinale. Morgane Rousseau précise encore que c’est aussi une question de sécurité pour ces collaborateurs et que des vérifications sont effectuées directement par les ONG.
Une aide encore nécessaire
Même si un cessez-le-feu est aujourd’hui en vigueur, cela ne signifie pas que l’aide est moins nécessaire actuellement dans la bande de Gaza. « Certaines variables de santé se sont améliorées, mais les besoins dépassent encore largement l’offre apportée », indique Morgane Rousseau, qui précise qu’il y a encore « des attaques quotidiennes ». « On a une famille sur quatre qui souffre de malnutrition », déplore la directrice de Médecins du Monde Suisse. « On a environ 1 million 300 mille personnes qui sont en attente d’un abri », dans des conditions hivernales très difficiles.
Morgane Rousseau : « Il y a un vrai risque pour la sécurité de notre personnel. »
Demande de dialogue et d’appui politique
Médecins du Monde Suisse et 52 autres organisations humanitaires internationales ont élaboré une communication commune pour demander à Israël d’ouvrir le dialogue pour trouver un consensus. Le message s’adresse également aux autres gouvernements pour demander un appui politique. Si elle veut garder espoir, Morgane Rousseau reconnaît que le dialogue entre les ONG et Israël est de plus en plus difficile. /lgn