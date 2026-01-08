Stéphane Theurillat et Raphaël Ciocchi seront à Martigny ce vendredi

Deux ministres jurassiens participeront à la cérémonie officielle en mémoire des victimes du drame de Crans-Montana ce vendredi à Martigny. Le vice-président du Gouvernement jurassien Stéphane Theurillat y prendra part, tout comme le ministre Raphaël Ciocchi. La cérémonie officielle aura lieu en début d’après-midi dans la cité valaisanne. De nombreuses délégations officielles feront notamment le déplacement, à commencer par celle emmenée par le président français Emmanuel Macron.

Ce vendredi marque par ailleurs la journée de deuil national. Une minute de silence sera notamment respectée dans tout le pays à 14h, ce sera le cas aussi sur RFJ. A ce moment-là, toutes les cloches de Suisse sonneront. /mle