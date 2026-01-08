Stéphane Theurillat et Raphaël Ciocchi seront à Martigny ce vendredi

Les deux ministres jurassiens participeront à la cérémonie officielle en hommage aux victimes ...
Stéphane Theurillat et Raphaël Ciocchi seront à Martigny ce vendredi

Les deux ministres jurassiens participeront à la cérémonie officielle en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana.

La journée de deuil national se tient ce vendredi. Elle sera marquée par une cérémonie officielle à Martigny. (Photo: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) La journée de deuil national se tient ce vendredi. Elle sera marquée par une cérémonie officielle à Martigny. (Photo: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Deux ministres jurassiens participeront à la cérémonie officielle en mémoire des victimes du drame de Crans-Montana ce vendredi à Martigny. Le vice-président du Gouvernement jurassien Stéphane Theurillat y prendra part, tout comme le ministre Raphaël Ciocchi. La cérémonie officielle aura lieu en début d’après-midi dans la cité valaisanne. De nombreuses délégations officielles feront notamment le déplacement, à commencer par celle emmenée par le président français Emmanuel Macron.

Ce vendredi marque par ailleurs la journée de deuil national. Une minute de silence sera notamment respectée dans tout le pays à 14h, ce sera le cas aussi sur RFJ. A ce moment-là, toutes les cloches de Suisse sonneront. /mle


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Citoyens Responsables Jura ressort du bois

Citoyens Responsables Jura ressort du bois

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 11:55

À la pompe, le porte-monnaie respire

À la pompe, le porte-monnaie respire

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 11:58

Le poste de police de Moutier ouvre ses portes le 12 janvier

Le poste de police de Moutier ouvre ses portes le 12 janvier

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 11:16

Le Jura lance un deuxième appel à projets en faveur de l’économie circulaire

Le Jura lance un deuxième appel à projets en faveur de l’économie circulaire

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 10:41

Articles les plus lus

Des arbres contre le changement climatique

Des arbres contre le changement climatique

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 17:14

L’Etang de la Gruère, une patinoire naturelle dans un cadre idyllique

L’Etang de la Gruère, une patinoire naturelle dans un cadre idyllique

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 17:45

L'hôtel-restaurant inclusif du Domaine de Mont-Renaud ouvrira en avril

L'hôtel-restaurant inclusif du Domaine de Mont-Renaud ouvrira en avril

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 18:10

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 09:40