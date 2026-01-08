Un geste solidaire des élèves bruntrutains en faveur de Crans-Montana

Près de 150 élèves des collèges de Stockmar et Thurmann à Porrentruy ont signé une affiche ...
Près de 150 élèves des collèges de Stockmar et Thurmann à Porrentruy ont signé une affiche, envoyée à Crans-Montana, pour témoigner de leur solidarité aux familles des victimes et aux blessés de la tragédie.

Plusieurs élèves des collèges de Porrentruy avec leur affiche. (Photo : l’Aumônerie des Collèges de Porrentruy) Plusieurs élèves des collèges de Porrentruy avec leur affiche. (Photo : l’Aumônerie des Collèges de Porrentruy)

Les élèves de Stockmar et Thurmann manifestent leur solidarité aux familles des victimes de Crans-Montana. Une affiche, signée par près de 150 élèves des deux collèges bruntrutains, a été envoyée à la commune valaisanne, selon une annonce faite ce jeudi par l’Aumônerie des Collèges de Porrentruy. Cette démarche a été effectuée en vue de la journée de deuil national qui se tiendra ce vendredi 9 janvier. « Nous sommes nombreuses et nombreux à être bouleversés par le drame de la nuit de Nouvel An à Crans-Montana », souligne le communiqué. De nombreux élèves ont donc tenu à exprimer leur solidarité. /comm-pch


 

