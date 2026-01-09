Caritas Jura retire ses bennes de collectes de vêtements

Il y a du changement dans la collecte de vêtements et de chaussures de Caritas Jura. Les bennes qui se trouvaient à Delémont, Saignelégier et Porrentruy ont été supprimées ou le seront d’ici la fin de la semaine. Désormais, les textiles sont collectés uniquement à l’accueil du don à Delémont et aux magasins COMM9 à Porrentruy et Saignelégier. Chaque année, quelque 100 tonnes d’habits et de chaussures sont récoltées par Caritas Jura, mais la qualité est en baisse depuis quelques années. « Nous ne sommes pas épargnés par l’augmentation des incivilités, mais nous avons aussi plus de dons », explique Françoise Schaffter, chargée de communication de Caritas Jura.

Un tiers de la marchandise récoltée termine aujourd’hui en déchets, ce qui représente un important travail de tri… et quelque 12'000 francs par an de coûts d’élimination. Les deux tiers restants sont vendus en tant qu’articles de deuxième main : « On voudrait faire passer le message que ce qu’on donne à Caritas doit être en bon état et portable. » Avec la nouvelle manière de collecter, les bénévoles qui recevront les dons auront un premier aperçu de la marchandise fournie. « Le travail de tri, de valorisation et d’étiquetage se fera toujours, mais il sera moins conséquent avec un approvisionnement de qualité. » Caritas Jura mène aussi une réflexion pour améliorer la collecte dans ses points de vente. Les horaires peuvent être consultés directement sur le site internet de Caritas Jura. /rce