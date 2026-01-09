Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

La Suisse observe une journée de deuil national ce vendredi à la suite du drame de Crans-Montana ...
Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

La Suisse observe une journée de deuil national ce vendredi à la suite du drame de Crans-Montana. La cérémonie d'hommage aux victimes à Martigny est à suivre en direct sur cette page.

Les clochers de toute la Suisse sonneront à l’unisson ce vendredi à 14h pour marquer un moment de recueillement national. (Photo : EPA/MICHAEL BUHOLZER.) Les clochers de toute la Suisse sonneront à l’unisson ce vendredi à 14h pour marquer un moment de recueillement national. (Photo : EPA/MICHAEL BUHOLZER.)

Une cérémonie d’hommage aux victimes de l’incendie de Crans-Montana se déroule à Martigny ce vendredi dès 13h45. Un millier d’invités est attendu, dont les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Ignazio Cassis ainsi que les représentants d’une trentaine de pays. À 14h, les clochers de toute la Suisse sonneront pour marquer un temps de recueillement et de solidarité envers les victimes et leurs proches. 


 

Actualités suivantes

Des marches blanches samedi dans le Jura

Des marches blanches samedi dans le Jura

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 12:07

« Chaud Devant » : Ignace Berret

« Chaud Devant » : Ignace Berret

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:20

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 09:30

Caritas Jura retire ses bennes de collectes de vêtements

Caritas Jura retire ses bennes de collectes de vêtements

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 10:32

Articles les plus lus

« Chaud Devant » : Ignace Berret

« Chaud Devant » : Ignace Berret

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:20

« L’autre revue de presse » : Le froid et ses effets !

« L’autre revue de presse » : Le froid et ses effets !

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:20

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 09:30

Caritas Jura retire ses bennes de collectes de vêtements

Caritas Jura retire ses bennes de collectes de vêtements

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 10:32

« L’autre revue de presse » : Le froid et ses effets !

« L’autre revue de presse » : Le froid et ses effets !

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:20

Le chômage grimpe à 5,3% dans le Jura en décembre

Le chômage grimpe à 5,3% dans le Jura en décembre

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:23

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 09:30

Caritas Jura retire ses bennes de collectes de vêtements

Caritas Jura retire ses bennes de collectes de vêtements

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 10:32

Deux loups s’en sont pris aux brebis de Mont-Lucelle

Deux loups s’en sont pris aux brebis de Mont-Lucelle

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:38

« L’autre revue de presse » : Le froid et ses effets !

« L’autre revue de presse » : Le froid et ses effets !

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:20

Le chômage grimpe à 5,3% dans le Jura en décembre

Le chômage grimpe à 5,3% dans le Jura en décembre

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:23

Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 09:21