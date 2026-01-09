Des marches blanches samedi dans le Jura

Deux rendez-vous sont organisés à Delémont et Porrentruy en hommage aux victimes, aux blessés ...
Des marches blanches samedi dans le Jura

Deux rendez-vous sont organisés à Delémont et Porrentruy en hommage aux victimes, aux blessés, aux familles et aux intervenants du drame de Crans-Montana.

Des marches blanches sont organisées samedi dans le Jura en lien avec le drame de Crans-Montana. (Photo: EPA/CYRIL ZINGARO) Des marches blanches sont organisées samedi dans le Jura en lien avec le drame de Crans-Montana. (Photo: EPA/CYRIL ZINGARO)

Les Jurassiens veulent aussi se montrer solidaires envers Crans-Montana. Des marches blanches sont organisées samedi à Delémont et à Porrentruy en hommage aux victimes, aux blessés, aux familles et aux intervenants du drame de Crans-Montana. Dans la capitale, l’événement est mis sur pied à l’initiative de trois personnes, qui ont ressenti qu’il y avait une demande pour un tel rendez-vous dans la région aux travers de différents échanges et commentaires sur les réseaux sociaux. Le cortège partira à 14h de l’église de Montcroix pour rallier la chapelle du Vorbourg où l’attendra l’abbé Bernard Miserez pour une prière. « C’était symbolique d’avoir un endroit qui ressemble au Valais par son côté montagneux, silencieux et recueillant, et d’être dans un lieu important pour notre canton », explique l’une des organisatrices, Julie Jecker, qui a fait une formation dans les soins et qui a une amie qui est intervenue la nuit du drame. Les personnes intéressées à participer sont libres de se munir d’une bougie ou de tout autre objet souhaité.

Julie Jecker : « On espère simplement que les gens qui veulent venir puissent le faire. »

Ecouter le son

À Porrentruy, une marche blanche est prévue samedi dès 14h au départ de la gare. Elle passera par la rue Gustave-Amweg pour se terminer à la rue du 23-juin. /emu


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 22:03

« Chaud Devant » : Ignace Berret

« Chaud Devant » : Ignace Berret

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:20

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 09:30

Caritas Jura retire ses bennes de collectes de vêtements

Caritas Jura retire ses bennes de collectes de vêtements

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 10:32

Articles les plus lus

« Chaud Devant » : Ignace Berret

« Chaud Devant » : Ignace Berret

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:20

« L’autre revue de presse » : Le froid et ses effets !

« L’autre revue de presse » : Le froid et ses effets !

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:20

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 09:30

Caritas Jura retire ses bennes de collectes de vêtements

Caritas Jura retire ses bennes de collectes de vêtements

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 10:32

« L’autre revue de presse » : Le froid et ses effets !

« L’autre revue de presse » : Le froid et ses effets !

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:20

Le chômage grimpe à 5,3% dans le Jura en décembre

Le chômage grimpe à 5,3% dans le Jura en décembre

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:23

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 09:30

Caritas Jura retire ses bennes de collectes de vêtements

Caritas Jura retire ses bennes de collectes de vêtements

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 10:32

Deux loups s’en sont pris aux brebis de Mont-Lucelle

Deux loups s’en sont pris aux brebis de Mont-Lucelle

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:38

« L’autre revue de presse » : Le froid et ses effets !

« L’autre revue de presse » : Le froid et ses effets !

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:20

Le chômage grimpe à 5,3% dans le Jura en décembre

Le chômage grimpe à 5,3% dans le Jura en décembre

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:23

Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 09:21