Des marches blanches samedi dans le Jura

Les Jurassiens veulent aussi se montrer solidaires envers Crans-Montana. Des marches blanches sont organisées samedi à Delémont et à Porrentruy en hommage aux victimes, aux blessés, aux familles et aux intervenants du drame de Crans-Montana. Dans la capitale, l’événement est mis sur pied à l’initiative de trois personnes, qui ont ressenti qu’il y avait une demande pour un tel rendez-vous dans la région aux travers de différents échanges et commentaires sur les réseaux sociaux. Le cortège partira à 14h de l’église de Montcroix pour rallier la chapelle du Vorbourg où l’attendra l’abbé Bernard Miserez pour une prière. « C’était symbolique d’avoir un endroit qui ressemble au Valais par son côté montagneux, silencieux et recueillant, et d’être dans un lieu important pour notre canton », explique l’une des organisatrices, Julie Jecker, qui a fait une formation dans les soins et qui a une amie qui est intervenue la nuit du drame. Les personnes intéressées à participer sont libres de se munir d’une bougie ou de tout autre objet souhaité.