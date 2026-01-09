Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Le Jura a tenu à rendre hommage aux victimes de l’incendie de Crans-Montana. Il était représenté par le vice-président du Gouvernement Stéphane Theurillat et le ministre Raphaël Ciocci vendredi à Martigny lors de la cérémonie officielle. L’événement a réuni un millier de personnes en Valais. Une minute de silence a été observée à 14h en cette journée de deuil national consacrée à la mémoire des 40 défunts, à la solidarité avec les 116 blessés et leurs proches, ainsi qu'à remercier toutes les forces d'intervention. « Je crois que tout le monde se sent très touché par cette tragédie. On sent une certaine envie de resserrer les liens, d’être proche l’un de l’autre et de se soutenir. Il y aura un avant et un après Crans-Montana. Dans tous les cantons de Suisse, des réflexions seront posées pour analyser les différents dispositifs qu’il existe et voir quelles améliorations ou modifications doivent être apporter afin de minimiser le risque et absolument éviter ce genre de catastrophe », a confié Stéphane Theurillat sur le chemin du retour dans le Jura.