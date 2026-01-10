Douze étalons sélectionnés pour le test en station

Douze étalons sont encore en lice pour devenir des reproducteurs officiels de la race franches-montagnes. Ils ont été retenus ce samedi lors de la sélection nationale qui s’est déroulée à Glovelier pour le test en station de 40 jours qui débutera le 19 janvier à Avenches. Au total, 40 candidats sont passés devant le jury. L’élevage Clos Virat de la famille Juillard à Damvant est arrivé en tête de cette édition 2026 avec son cheval Cedric (Chicago/Don Caprio). La deuxième place est revenue à Leviator du P’tit Fâtre (Lugano/Calisto) qui appartient à Mario Gandolfo, Matthew et Gabin, de Frégiécourt. Enfin, Replay (Romantique/Little Boy), étalon d’André Jeanbourquin du Noirmont, s’est classé troisième. /alr

