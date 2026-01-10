Ils ont marché sous la neige pour les victimes de Crans-Montana

Des centaines de Jurassiennes et Jurassiens ont rendu hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. Deux marches blanches se sont tenues samedi après-midi sous la neige à Delémont et Porrentruy. Dans la capitale, près de 400 personnes sont parties de la chapelle de Mont-Croix pour rejoindre celle du Vorbourg où l’abbé Bernard Miserez a prononcé quelques mots et une prière. La présidente du Gouvernement jurassien, Rosalie Beuret Siess, et le ministre Jean-Paul Lachat avaient également fait le déplacement. Julie Jecker, l’une des organisatrices, s’est montrée touchée par l’élan de solidarité des différents participants. « C’est très émouvant de voir qu’autant de monde s’est déplacé malgré les conditions météo », nous a-t-elle confié.

