La neige provoque des perturbations routières

La neige sème le trouble ce samedi matin sur les routes de la région. Plusieurs accidents ont été annoncés à la police cantonale jurassienne. Un véhicule est notamment entré en collision avec une hydrante sur la route entre Porrentruy et Alle. Le tronçon a ainsi dû être fermé par les forces de l’ordre entre le giratoire de l’EMT et le pont de l’autoroute pour une durée indéterminée. Un autre accident s’est produit à la sortie Delémont-Est de l’A16 sur la voie direction France. La police appelle à la plus grande prudence sur l’ensemble du réseau routier. /alr

