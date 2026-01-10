La neige sème le trouble ce samedi matin sur les routes de la région. Plusieurs accidents ont été annoncés à la police cantonale jurassienne. Un véhicule est notamment entré en collision avec une hydrante sur la route entre Porrentruy et Alle. Le tronçon a ainsi dû être fermé par les forces de l’ordre entre le giratoire de l’EMT et le pont de l’autoroute pour une durée indéterminée. Un autre accident s’est produit à la sortie Delémont-Est de l’A16 sur la voie direction France. La police appelle à la plus grande prudence sur l’ensemble du réseau routier. /alr
La neige provoque des perturbations routières
Plusieurs évolutions pour la sélection nationale des étalons
Plusieurs évolutions pour la sélection nationale des étalons
Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »
Région • Actualisé le 09.01.2026 - 17:54
