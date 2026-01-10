La neige provoque des perturbations routières

Plusieurs accidents se sont produits samedi matin dans le Jura. La route entre Porrentruy et ...
La neige provoque des perturbations routières

Plusieurs accidents se sont produits samedi matin dans le Jura. La route entre Porrentruy et Alle est notamment partiellement fermée.

La police appelle les automobilistes à faire preuve de prudence sur les routes. (Photo d'illustration libre de droits). La police appelle les automobilistes à faire preuve de prudence sur les routes. (Photo d'illustration libre de droits).

La neige sème le trouble ce samedi matin sur les routes de la région. Plusieurs accidents ont été annoncés à la police cantonale jurassienne. Un véhicule est notamment entré en collision avec une hydrante sur la route entre Porrentruy et Alle. Le tronçon a ainsi dû être fermé par les forces de l’ordre entre le giratoire de l’EMT et le pont de l’autoroute pour une durée indéterminée. Un autre accident s’est produit à la sortie Delémont-Est de l’A16 sur la voie direction France. La police appelle à la plus grande prudence sur l’ensemble du réseau routier. /alr


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Plusieurs évolutions pour la sélection nationale des étalons

Plusieurs évolutions pour la sélection nationale des étalons

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 08:45

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 00:23

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:54

Emotion et recueillement dans le Jura

Emotion et recueillement dans le Jura

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:20

Articles les plus lus

Emotion et recueillement dans le Jura

Emotion et recueillement dans le Jura

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:20

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:54

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 23:10

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 00:23

Des marches blanches samedi dans le Jura

Des marches blanches samedi dans le Jura

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 16:04

Emotion et recueillement dans le Jura

Emotion et recueillement dans le Jura

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:20

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:54

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 23:10

« Chaud Devant » : Ignace Berret

« Chaud Devant » : Ignace Berret

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:20

Des marches blanches samedi dans le Jura

Des marches blanches samedi dans le Jura

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 16:04

Monsieur météo quitte le petit écran

Monsieur météo quitte le petit écran

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:16

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 23:10