Plusieurs évolutions pour la sélection nationale des étalons

Des adaptations ont également été mises en place concernant la gestion des taches blanches. « Auparavant, un contrôle visuel était effectué. Une commission regardait si elles n’étaient pas trop étendues. Le système est désormais plus objectif. On se base sur les valeurs d’élevage, soit une estimation du potentiel génétique qu’un animal peut transmettre à son descendant », souligne Pauline Queloz.

La sélection nationale a pour but de choisir les étalons qui participeront au test en station à Avenches dès le 19 janvier. Durant 40 jours, les chevaux retenus seront entrainés et évalués à l’équitation et à l’attelage. La grande finale de l’approbation est, de son côté, prévue le 28 février.

La journée de samedi peut être suivie en vidéo sur le site de la FSFM. /alr