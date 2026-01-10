Plusieurs évolutions pour la sélection nationale des étalons

L’édition 2026 de la manifestation se déroule ce samedi à Glovelier en vue de retenir les chevaux ...
Plusieurs évolutions pour la sélection nationale des étalons

L’édition 2026 de la manifestation se déroule ce samedi à Glovelier en vue de retenir les chevaux qui participeront au test en station à Avenches. Quelques changements sont à signaler.

Les étalons passent les uns les autres devant le jury ce samedi à Glovelier. (Photo : archives).  Les étalons passent les uns les autres devant le jury ce samedi à Glovelier. (Photo : archives). 

La sélection nationale des étalons franches-montagnes est marquée par une évolution importante sur le plan génétique. La manifestation se tient ce samedi à Glovelier. Cette année, 46 candidats vont défiler devant le jury, un nombre similaire aux années précédentes. Élément positif, toutes les lignées paternelles encore existantes sont représentées. Deux maladies héréditaires, dont celle découverte l’an dernier, ne sont désormais plus éliminatoires. « Elles sont récessives. C’est-à-dire que les deux parents doivent être porteurs du gène défectueux pour que le poulain ait un risque d’être atteint par ces maladies. En réalité, nous pouvons empêcher les accouplements qui risqueraient de donner naissance à un poulain malade », explique la gérante de la Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM), Pauline Queloz. L’objectif est de ne pas aller à l’encontre de la diversité génétique.

Pauline Queloz : « Il s’agit de faire des accouplements raisonnés et scientifiquement fondés. »

Ecouter le son

Des adaptations ont également été mises en place concernant la gestion des taches blanches. « Auparavant, un contrôle visuel était effectué. Une commission regardait si elles n’étaient pas trop étendues. Le système est désormais plus objectif. On se base sur les valeurs d’élevage, soit une estimation du potentiel génétique qu’un animal peut transmettre à son descendant », souligne Pauline Queloz.

La sélection nationale a pour but de choisir les étalons qui participeront au test en station à Avenches dès le 19 janvier. Durant 40 jours, les chevaux retenus seront entrainés et évalués à l’équitation et à l’attelage. La grande finale de l’approbation est, de son côté, prévue le 28 février.

La journée de samedi peut être suivie en vidéo sur le site de la FSFM. /alr


 

Actualités suivantes

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 00:23

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:54

Emotion et recueillement dans le Jura

Emotion et recueillement dans le Jura

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:20

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 23:10

Articles les plus lus

Des marches blanches samedi dans le Jura

Des marches blanches samedi dans le Jura

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 16:04

Emotion et recueillement dans le Jura

Emotion et recueillement dans le Jura

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:20

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:54

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 23:10

Des marches blanches samedi dans le Jura

Des marches blanches samedi dans le Jura

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 16:04

Monsieur météo quitte le petit écran

Monsieur météo quitte le petit écran

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:16

Emotion et recueillement dans le Jura

Emotion et recueillement dans le Jura

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:20

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 23:10

« Chaud Devant » : Ignace Berret

« Chaud Devant » : Ignace Berret

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:20

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 09:30

Des marches blanches samedi dans le Jura

Des marches blanches samedi dans le Jura

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 16:04

Monsieur météo quitte le petit écran

Monsieur météo quitte le petit écran

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:16