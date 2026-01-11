Fixations de ski : un réglage professionnel peut éviter de graves blessures

Chaque année, près de 52'000 personnes se blessent en skiant en Suisse. C'est l'alerte lancée par le BPA en ce début de saison de ski. Plus d'un tiers des blessures graves touchent les genoux. « Si les fixations sont réglées trop fort, c'est souvent le ligament qui vient à être touché », explique Steve Chevalier, propriétaire du magasin Nomi Sport à Moutier. Il rappelle l'importance de cette vérification, alors que de nombreux skieurs pensent encore pouvoir régler eux-mêmes leur matériel.





Pas qu'une question de poids

Beaucoup de skieurs règlent leurs fixations uniquement en fonction de leur poids. C'est une erreur. « Il y a d'autres critères drôlement importants », souligne le spécialiste. La taille de la chaussure par exemple mais aussi l'âge, le niveau technique et même la pointure jouent un rôle déterminant. Un adolescent de 1m90 chaussant du 47 et pesant 65 kilos nécessite, par exemple, un réglage très différent d'une personne du même poids avec une petite pointure. Les ressorts des fixations perdent aussi leur élasticité avec le temps. « Le BPA recommande un contrôle annuel mais pour les skieurs occasionnels, un contrôle tous les deux ans reste indispensable », rappelle encore Stève Chevalier. L'état des semelles de chaussures doit aussi être régulièrement vérifié. Des semelles usées compromettent le bon fonctionnement de la fixation.