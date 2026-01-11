Les artistes amateurs s’intéressent au vent à Delémont

L’exposition des artistes amateurs se déroule depuis ce samedi et jusqu’au 1er février.
Les artistes amateurs s’intéressent au vent à Delémont

L’exposition des artistes amateurs se déroule depuis ce samedi et jusqu’au 1er février.

Carine Vuilliomenet présente notamment une installation représentant le Dieu Eole qui souffle le vent. Carine Vuilliomenet présente notamment une installation représentant le Dieu Eole qui souffle le vent.

Le vent est au cœur de la nouvelle exposition des artistes amateurs. La manifestation organisée par le Centre culturel régional de Delémont a été lancée samedi à la galerie de l’ARTsenal. Le public peut découvrir les différentes œuvres jusqu’au 1er février. Certains artistes se présentent pour la première fois, d’autres sont des habitués. Carla Marchand, 11 ans et petite-fille de Michel Marchand, sera la plus jeune participante. Au total, 14 artistes sont au rendez-vous. « Nous avons imposé le thème du vent dans tout ce que cela peut supposer d’actions », souligne Guy Chapuis, membre de la commission des galeries. /alr-jmp

Guy Chapuis : « Traditionnellement, nous avons l’obligation de prévoir une exposition pour les artistes amateurs. »

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

Douze étalons sélectionnés pour le test en station

Douze étalons sélectionnés pour le test en station

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 18:22

Ils ont marché sous la neige pour les victimes de Crans-Montana

Ils ont marché sous la neige pour les victimes de Crans-Montana

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 18:26

La neige provoque des perturbations routières

La neige provoque des perturbations routières

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 15:51

Plusieurs évolutions pour la sélection nationale des étalons

Plusieurs évolutions pour la sélection nationale des étalons

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 08:45

Articles les plus lus

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 00:23

Plusieurs évolutions pour la sélection nationale des étalons

Plusieurs évolutions pour la sélection nationale des étalons

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 08:45

La neige provoque des perturbations routières

La neige provoque des perturbations routières

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 15:51

Ils ont marché sous la neige pour les victimes de Crans-Montana

Ils ont marché sous la neige pour les victimes de Crans-Montana

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 18:26

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 00:23

Plusieurs évolutions pour la sélection nationale des étalons

Plusieurs évolutions pour la sélection nationale des étalons

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 08:45

La neige provoque des perturbations routières

La neige provoque des perturbations routières

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 15:51

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Région    Actualisé le 11.01.2026 - 10:21

Emotion et recueillement dans le Jura

Emotion et recueillement dans le Jura

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:20

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 23:10

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Région    Actualisé le 10.01.2026 - 00:23

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Stéphane Theurillat : « Beaucoup d’émotion, de respect et de solidarité »

Région    Actualisé le 11.01.2026 - 10:21