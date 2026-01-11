Les artistes amateurs s’intéressent au vent à Delémont

Le vent est au cœur de la nouvelle exposition des artistes amateurs. La manifestation organisée par le Centre culturel régional de Delémont a été lancée samedi à la galerie de l’ARTsenal. Le public peut découvrir les différentes œuvres jusqu’au 1er février. Certains artistes se présentent pour la première fois, d’autres sont des habitués. Carla Marchand, 11 ans et petite-fille de Michel Marchand, sera la plus jeune participante. Au total, 14 artistes sont au rendez-vous. « Nous avons imposé le thème du vent dans tout ce que cela peut supposer d’actions », souligne Guy Chapuis, membre de la commission des galeries. /alr-jmp

