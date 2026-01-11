Une première année à la tête de la FJM pour Christian Kobel

Christian Kobel tire un bilan positif de sa première année à la tête de la Fédération jurassienne ...
Christian Kobel tire un bilan positif de sa première année à la tête de la Fédération jurassienne de musique. Dimanche 11 janvier, environ 300 délégués se réunissent à Reconvilier pour la 144e Assemblée de la FJM. Le président appelle les sociétés à s'impliquer dans la Fête fédérale de musique qui se tiendra à Bienne en mai 2026.

À la tête de la Fédération jurassienne de musique (FJM) depuis une année, Christian Kobel tire un bilan positif et se réjouit déjà de 2026 qui s'annonce exceptionnelle avec en ligne de mire, la Fête fédérale de musique se tiendra du 14 au 17 mai à Bienne.

Sereinement. C’est ainsi que Christian Kobel aborde sa première Assemblée des délégués en tant que président. « On a passé une année relativement tranquille », résume-t-il. La Fédération jurassienne de musique (FJM) compte actuellement 1’571 membres, soit 35 de moins qu'en 2025. Le président s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur Jean-Pierre Bendit, bien que le passage de témoin a nécessité quelques ajustements. Sur le plan financier, la FJM termine l'année avec une perte de 5’500 francs sur des charges totales de 207'000 francs.


Priorité à la jeunesse

La formation des jeunes reste au cœur des préoccupations. « S'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'avenir », martèle Christian Kobel. Le camp de musique des jeunes réunit chaque année plus de 120 participants. L'édition 2026 se tiendra comme chaque année début juillet à Charmey. La tendance est à la hausse depuis cinq ans, même si quelques disparités géographiques persistent entre le Jura bernois et les autres régions.

Christian Kobel  : « Quand on passe d'opérateur à patron, beaucoup de choses changent. »

Cap sur Bienne 2026

L'année 2026 s'annonce exceptionnelle. La Fête fédérale de musique se tiendra du 14 au 17 mai à Bienne. Quelque 550 sociétés et près de 23'000 musiciens sont attendus. « Tous les records sont battus », se réjouit Christian Kobel, également membre du comité d'organisation. À ce titre, il lance d’ailleurs un appel aux sociétés jurassiennes pour qu'elles s'impliquent comme bénévoles. « Ça ne se présente qu'une fois dans sa vie », rappelle-t-il. /rme


 

