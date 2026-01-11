Une première année à la tête de la FJM pour Christian Kobel

Sereinement. C’est ainsi que Christian Kobel aborde sa première Assemblée des délégués en tant que président. « On a passé une année relativement tranquille », résume-t-il. La Fédération jurassienne de musique (FJM) compte actuellement 1’571 membres, soit 35 de moins qu'en 2025. Le président s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur Jean-Pierre Bendit, bien que le passage de témoin a nécessité quelques ajustements. Sur le plan financier, la FJM termine l'année avec une perte de 5’500 francs sur des charges totales de 207'000 francs.





Priorité à la jeunesse



La formation des jeunes reste au cœur des préoccupations. « S'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'avenir », martèle Christian Kobel. Le camp de musique des jeunes réunit chaque année plus de 120 participants. L'édition 2026 se tiendra comme chaque année début juillet à Charmey. La tendance est à la hausse depuis cinq ans, même si quelques disparités géographiques persistent entre le Jura bernois et les autres régions.