Une première année à la tête de la FJM pour Christian Kobel

Christian Kobel tire un bilan positif de sa première année à la tête de la Fédération jurassienne de musique. Dimanche 11 janvier, environ 300 délégués se réunissent à Reconvilier pour la 144e Assemblée de la FJM. Le président appelle les sociétés à s'impliquer dans la Fête fédérale de musique qui se tiendra à Bienne en mai 2026.
Sereinement. C’est ainsi que Christian Kobel aborde sa première Assemblée des délégués en tant que président. « On a passé une année relativement tranquille », résume-t-il. La Fédération jurassienne de musique (FJM) compte actuellement 1’571 membres, soit 35 de moins qu'en 2025. Le président s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur Jean-Pierre Bendit, bien que le passage de témoin a nécessité quelques ajustements. Sur le plan financier, la FJM termine l'année avec une perte de 5’500 francs sur des charges totales de 207'000 francs.
Priorité à la jeunesse
La formation des jeunes reste au cœur des préoccupations. « S'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'avenir », martèle Christian Kobel. Le camp de musique des jeunes réunit chaque année plus de 120 participants. L'édition 2026 se tiendra comme chaque année début juillet à Charmey. La tendance est à la hausse depuis cinq ans, même si quelques disparités géographiques persistent entre le Jura bernois et les autres régions.
Christian Kobel : « Quand on passe d'opérateur à patron, beaucoup de choses changent. »
Cap sur Bienne 2026
L'année 2026 s'annonce exceptionnelle. La Fête fédérale de musique se tiendra du 14 au 17 mai à Bienne. Quelque 550 sociétés et près de 23'000 musiciens sont attendus. « Tous les records sont battus », se réjouit Christian Kobel, également membre du comité d'organisation. À ce titre, il lance d’ailleurs un appel aux sociétés jurassiennes pour qu'elles s'impliquent comme bénévoles. « Ça ne se présente qu'une fois dans sa vie », rappelle-t-il. /rme