Déballer des paquets pour la bonne cause

Depuis le 24 décembre et jusqu’au 18 janvier, il est possible d’envoyer par poste et gratuitement des colis avec denrées alimentaires et produits d’hygiène pour les personnes dans le besoin. L’action est mise en place par la poste, la SRG SSR et la Croix-Rouge suisse.

Justement, une journée d'action s'est tenue ce mardi pour déballer des paquets à Wabern, près de Berne. Ils ont été récoltés dans le cadre de l’action « 2 x Noël ». En Suisse, une personne sur 10 souffre de pauvreté. Pour la directrice de la Croix-Rouge Nora Kronig, cette action est indispensable. C’est d’ailleurs déjà la 29e édition de la mobilisation. À noter qu’environ 50 000 personnes devraient bénéficier de ces paquets. En 2024, la Croix-Rouge a récolté 390 tonnes de denrées alimentaires et de produits hygiéniques.

L’action « 2x Noël » se tient jusqu’au 18 janvier. Jusque-là, la Poste Suisse réceptionne gratuitement les colis. Des paniers déjà préparés sont aussi disponibles dans certains magasins Coop. Les informations sont à retrouver sur le site internet de l'action. /