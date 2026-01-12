La raquette, une activité appréciée qui demande aussi un balisage

Le retour de la neige dans la région a fait des heureux parmi les adeptes de la raquette. Le réseau taignon compte 52 km de parcours pour pratiquer cette activité. C’est l’Association Jura Ski de Fond (AJSF) qui se charge du balisage. Ce travail se fait sur trois jours. Il est effectué en novembre par Denis Chevillat, en collaboration avec Espace Formation Emploi Jura (EFEJ) qui met à disposition un véhicule ainsi que quelques personnes. Environ 500 piquets jalonnent les différents parcours pour que les randonneurs ne se perdent pas, détaille Denis Chevillat, qui effectue le balisage pour la raquette depuis une douzaine d’années. Le matériel, actuellement stocké dans un local à Courrendlin, devrait déménager ce printemps aux Breuleux dans le nouveau hangar pour les dameuses.