La raquette, une activité appréciée qui demande aussi un balisage

Le retour de la neige dans la région a fait des heureux parmi les adeptes de la raquette. Le réseau taignon compte 52 km de parcours pour pratiquer cette activité. C’est l’Association Jura Ski de Fond (AJSF) qui se charge du balisage. Ce travail se fait sur trois jours. Il est effectué en novembre par Denis Chevillat, en collaboration avec Espace Formation Emploi Jura (EFEJ) qui met à disposition un véhicule ainsi que quelques personnes. Environ 500 piquets jalonnent les différents parcours pour que les randonneurs ne se perdent pas, détaille Denis Chevillat, qui effectue le balisage pour la raquette depuis une douzaine d’années. Le matériel, actuellement stocké dans un local à Courrendlin, devrait déménager ce printemps aux Breuleux dans le nouveau hangar pour les dameuses.
Entretien avec Denis Chevillat
Le responsable du balisage explique encore que SuisseMobile vient effectuer un contrôle une fois par année. Si c’est en hiver, c’est pour vérifier les piquets mobiles. Et si le contrôle est effectué en été, c’est pour la signalisation fixe présente aux gares et aux arrêts de bus. Les Franches-Montagnes présentent un terrain particulièrement adapté à la pratique de la raquette. Le responsable marketing à Jura Tourisme, Matthieu Vallat, explique qu’il est difficile de quantifier l’évolution de cette activité puisqu’il n’existe pas de vente d’abonnement, comme c’est le cas pour le ski de fond ou le ski alpin. Il affirme toutefois que l’intérêt est bien là.
Matthieu Vallat : « C’est une activité extrêmement importante ! Dans le Jura, on mise sur la déconnexion. »
Même si la raquette est une activité douce, il faut toujours être vigilant en ce qui concerne ses capacités et la météo. Un groupe de six randonneurs en raquette a dû être évacué par la Rega à La Rippe dans le canton de Vaud dans la nuit de samedi à dimanche. Ils étaient égarés et épuisés. /ech