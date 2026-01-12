Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Un piéton a été heurté ce lundi matin par une voiture alors qu’il traversait la rue de la Rauracie sur un passage pour piétons. Blessé, il a été pris en charge par le service ambulancier puis héliporté à Berne.
Un accident de la circulation s’est produit ce lundi matin au Noirmont. Vers 7h45, une automobiliste qui circulait en direction de La Chaux-de-Fonds a heurté un piéton qui traversait la route de la Rauracie, à hauteur de la Coop, indique ce lundi la police cantonale.
Le piéton se trouvait sur un passage pour piétons au moment de l’accident. Blessée, la victime a été prise en charge par le service ambulancier avant d’être héliportée à Berne.
La conductrice, en état de choc, n’a pas été blessée. La circulation a été perturbée durant deux heures. /comm-pch