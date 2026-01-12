Une caricature de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana

Un dessin controversé sur le drame de Crans-Montana. Charlie Hebdo a publié vendredi dernier un dessin illustrant deux skieurs accompagnés de l’inscription « Les brulés font du ski » et, plus bas, « La comédie de l'année ». Une référence au film comique « Les Bronzés font du ski ». Cette caricature du journal satirique français diffusée le jour du deuil national, moins de deux semaines après l’incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, a choqué dans tout le pays.

Luc Schindelholz, créateur du média satirique de l’Arc jurassien la Torche 2.0, revient sur son ressenti lors de la publication de cette caricature : « Je me suis dit : "ils ont osé". J’étais surpris et j’ai eu un rire jaune mais j’ai tout de suite compris que ça allait partir en vrille. » Luc Schindelholz n’aurait pas diffusé cette caricature telle quelle dans son média satirique : « Notre ligne éditoriale est de l’humour de proximité en ne s’attaquant pas aux personnes. Nous avons diffusé un dessin sur les contrôleurs de la sécurité pour les incendies mais nous avons choisi de ne pas publier une autre caricature qui n’était pas adaptée. » Selon le concepteur de La Torche 2.0, le choix de publication dépend de la ligne éditoriale des différents médias : « Pour Charlie Hebdo, la limite, c’est la loi. »

Ce lundi, une plainte pénale a d’ailleurs été adressée contre Charlie Hebdo et l'auteur du dessin Eric Salch à la procureure générale du canton du Valais Beatrice Pilloud. Elle émane d'un avocat sédunois et de son épouse. Selon les co-auteurs de la plainte, la caricature tombe sous l'article 135 du Code pénal qui définit les formes de représentations de la violence. « La liberté d’expression n’annule pas la liberté de ressentir. Je comprends que des personnes veuillent aller en justice mais ça n’enlève pas la liberté d’expression », explique Luc Schindelholz.