Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Aucun citoyen ne s’est porté candidat pour siéger à l’exécutif de la commune. Un scrutin libre se tiendra le 8 mars prochain.

Mettembert devra se rendre aux urnes le 8 mars prochain. 

Le siège vacant du Conseil communal de Mettembert sera désigné par une élection libre. Personne ne s’est porté candidat à l’issue du délai de dépôt de listes qui est arrivé à échéance lundi à midi. L’élection libre qui aura pour objectif de compléter l’exécutif communal se tiendra le 8 mars prochain. Mettembert était déjà passé par un scrutin libre en septembre dernier, mais Dominik Baettig avait refusé son élection. /fwo


 

