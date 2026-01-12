Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Le siège vacant du Conseil communal de Mettembert sera désigné par une élection libre. Personne ne s’est porté candidat à l’issue du délai de dépôt de listes qui est arrivé à échéance lundi à midi. L’élection libre qui aura pour objectif de compléter l’exécutif communal se tiendra le 8 mars prochain. Mettembert était déjà passé par un scrutin libre en septembre dernier, mais Dominik Baettig avait refusé son élection. /fwo