L’exécutif des Enfers sera complet au début du mois de février grâce à une élection tacite. Trois citoyens de la commune taignonne ont fait acte de candidature pour le Conseil communal à l’échéance du délai qui courrait jusqu’à lundi midi. Quentin Choffat, Nathalie Cattin et Virginie Grivel prendront les sièges de Pauline Montavon, Cédric Brahier et Sarah Gester. Cette dernière deviendra maire en lieu et place de Vincent Schmitt qui avait annoncé son départ au 31 janvier 2026. Il n’y aura donc pas d’élection complémentaire le 8 mars prochain. /fwo
Une élection tacite aux Enfers
Trois nouveaux citoyens intègreront le Conseil communal des Enfers début février. Ils ont fait ...
RFJ
