Une élection tacite aux Enfers

Trois nouveaux citoyens intègreront le Conseil communal des Enfers début février. Ils ont fait ...
Une élection tacite aux Enfers

Trois nouveaux citoyens intègreront le Conseil communal des Enfers début février. Ils ont fait acte de candidature à l’échéance du délai ce lundi à midi. Sarah Gester prendra la mairie de la commune taignonne.

Les Enfers auront un exécutif au complet dès le mois de février.  Les Enfers auront un exécutif au complet dès le mois de février. 

L’exécutif des Enfers sera complet au début du mois de février grâce à une élection tacite. Trois citoyens de la commune taignonne ont fait acte de candidature pour le Conseil communal à l’échéance du délai qui courrait jusqu’à lundi midi. Quentin Choffat, Nathalie Cattin et Virginie Grivel prendront les sièges de Pauline Montavon, Cédric Brahier et Sarah Gester. Cette dernière deviendra maire en lieu et place de Vincent Schmitt qui avait annoncé son départ au 31 janvier 2026. Il n’y aura donc pas d’élection complémentaire le 8 mars prochain. /fwo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:27

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:16

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:14

Déballer des paquets pour la bonne cause

Déballer des paquets pour la bonne cause

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 11:47

Articles les plus lus

Déballer des paquets pour la bonne cause

Déballer des paquets pour la bonne cause

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 11:47

« Café des Arts » : Carla Marchand

« Café des Arts » : Carla Marchand

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:13

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:14

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:16

« Les Nouvelles du champ » : Laura Montavon

« Les Nouvelles du champ » : Laura Montavon

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 05:24

Déballer des paquets pour la bonne cause

Déballer des paquets pour la bonne cause

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 11:47

« Café des Arts » : Carla Marchand

« Café des Arts » : Carla Marchand

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:13

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:14

Fixations de ski : un réglage professionnel peut éviter de graves blessures

Fixations de ski : un réglage professionnel peut éviter de graves blessures

Région    Actualisé le 11.01.2026 - 11:56

Une première année à la tête de la FJM pour Christian Kobel

Une première année à la tête de la FJM pour Christian Kobel

Région    Actualisé le 11.01.2026 - 16:11

« Les Nouvelles du champ » : Laura Montavon

« Les Nouvelles du champ » : Laura Montavon

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 05:24

« Café des Arts » : Carla Marchand

« Café des Arts » : Carla Marchand

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:13