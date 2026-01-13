Les nids-de-poule fleurissent sur les routes de la région

Vous les avez peut-être rencontrés au volant : les-nids-de-poule sont nombreux sur les routes de la région. Comme souvent en hiver, les revêtements anciens sont particulièrement touchés, c’est notamment le cas ces jours-ci à Courroux, Vicques ou encore Bassecourt. « Le nid-de-poule se forme à cause d’une conjugaison de plusieurs facteurs : l’eau, le gel et le trafic », explique Dominique Brahier, responsable de la section de l’entretien des routes au Service jurassien des infrastructures. Ce mardi après-midi, des cantonniers étaient à pied d’œuvre dans le Val Terbi pour combler les trous et sécuriser la chaussée. « Le premier travail des cantonniers, c’est d’aller sur place, nettoyer le nid-de-poule, le remplir avec de l’enrobée à froid et compacter la surface. La principale tâche du cantonnier, c’est de rendre une chaussée sécurisée pour les usagers de la route », ajoute Dominique Brahier. Après les travaux « urgents », des réalisations à plus long terme peuvent être planifiées. Par exemple, à la sortie de Courroux en direction de Delémont, « des travaux sont envisagés par mes collègues des constructions routières dans le courant du mois d’août », précise encore Dominique Brahier. /mmi

