Il y a du mouvement au sien du Conseil communal d'Alle. La commune indique dans un communiqué transmis mardi que Simon Choffat prendra place au sein de l'exécutif. L'enseignant âgé de 31 ans a été désigné par les signataires de la liste « PDC-JDC et sympathisants ». Une proposition validée par l'exécutif. Simon Choffat remplacera Agnès Savary-Moirandat qui avait annoncé sa démission pour fin 2025. /comm-tna
Un nouveau membre à l'exécutif d'Alle
Simon Choffat succédera à la démissionnaire Agnès Savary-Moirandat qui a quitté ses fonctions ...
RFJ
