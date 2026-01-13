Un nouveau membre à l'exécutif d'Alle

Simon Choffat succédera à la démissionnaire Agnès Savary-Moirandat qui a quitté ses fonctions ...
Un nouveau membre à l'exécutif d'Alle

Simon Choffat succédera à la démissionnaire Agnès Savary-Moirandat qui a quitté ses fonctions fin 2025.

Simon Choffat fait son entrée à l'exécutif d'Alle. (Photo : archives) Simon Choffat fait son entrée à l'exécutif d'Alle. (Photo : archives)

Il y a du mouvement au sien du Conseil communal d'Alle. La commune indique dans un communiqué transmis mardi que Simon Choffat prendra place au sein de l'exécutif. L'enseignant âgé de 31 ans a été désigné par les signataires de la liste « PDC-JDC et sympathisants ». Une proposition validée par l'exécutif. Simon Choffat remplacera Agnès Savary-Moirandat qui avait annoncé sa démission pour fin 2025. /comm-tna


 

Actualités suivantes

Transparence : le recours du Parti socialiste jurassien partiellement admis

Transparence : le recours du Parti socialiste jurassien partiellement admis

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 17:28

Les nids-de-poule fleurissent sur les routes de la région

Les nids-de-poule fleurissent sur les routes de la région

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 16:08

Sarah Gerster : « J’avais envie de m’engager pour le village des Enfers »

Sarah Gerster : « J’avais envie de m’engager pour le village des Enfers »

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 15:35

Une personne arrêtée à Delémont pour arnaque au faux policier

Une personne arrêtée à Delémont pour arnaque au faux policier

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 14:20

Articles les plus lus

Une caricature de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana

Une caricature de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 17:19

La galerie du Pavé poursuit sa mission

La galerie du Pavé poursuit sa mission

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 18:13

La raquette, une activité appréciée qui demande aussi un balisage

La raquette, une activité appréciée qui demande aussi un balisage

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 18:22

« La p’tite phrase » - Plaques d’identité

« La p’tite phrase » - Plaques d’identité

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 09:00