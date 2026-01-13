Une personne arrêtée à Delémont pour arnaque au faux policier

De nouveaux cas d’arnaque au faux policier signalés dans le Jura. À la suite de plusieurs appels de citoyens pour tentatives d’escroquerie à Courgenay, Porrentruy, Rossemaison, Delémont et Courtételle, la police cantonale a pu interpeller un suspect. L’opération s’est déroulée à Delémont en fin de semaine dernière. Une partie de l’argent dérobé par l'individu a pu être récupérée. Une instruction a été ouverte par le Ministère public, selon un communiqué transmis ce mardi par les forces de l’ordre.

Afin de faire face à ces arnaques, la police cantonale jurassienne appelle une nouvelle fois la population à faire preuve de vigilance, notamment les personnes âgées. Elle souligne également « que la police ne se rend jamais au domicile des citoyens pour récupérer des cartes bancaires ».

Elle rappelle plusieurs mesures de prévention :