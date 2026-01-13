Une personne arrêtée à Delémont pour arnaque au faux policier

Un individu se faisant passer pour un policier a été interpellé en fin de semaine dernière à Delémont, en possession d'argent qu’il venait de dérober. La police cantonale lance un nouvel appel à la prudence.
De nouveaux cas d’arnaque au faux policier signalés dans le Jura. À la suite de plusieurs appels de citoyens pour tentatives d’escroquerie à Courgenay, Porrentruy, Rossemaison, Delémont et Courtételle, la police cantonale a pu interpeller un suspect. L’opération s’est déroulée à Delémont en fin de semaine dernière. Une partie de l’argent dérobé par l'individu a pu être récupérée. Une instruction a été ouverte par le Ministère public, selon un communiqué transmis ce mardi par les forces de l’ordre.
Afin de faire face à ces arnaques, la police cantonale jurassienne appelle une nouvelle fois la population à faire preuve de vigilance, notamment les personnes âgées. Elle souligne également « que la police ne se rend jamais au domicile des citoyens pour récupérer des cartes bancaires ».
Elle rappelle plusieurs mesures de prévention :
-
Si quelqu'un vous met la pression au téléphone, raccrochez immédiatement
-
Ne communiquez aucune information personnelle ou bancaire par téléphone
- Ne donnez jamais votre carte et vos codes
- Les policiers jurassiens n’ont pas de badge impersonnel, mais des cartes de légitimation avec leur photo
- Ne remettez jamais d'argent liquide, de carte bancaire ou d'objets de valeur à une personne inconnue
-
Ne cédez pas, même en cas d’urgence ou de pression
Signalez immédiatement toute situation suspecte à la police au 117
/comm-pch