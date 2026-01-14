Lancement d’une initiative cantonale pour renforcer le salaire minimum

« Le salaire minimum : pour vivre, pas pour survivre. » Voici le slogan affiché par le comité qui lance une initiative populaire ce mercredi. Le projet est soutenu par sept syndicats suisses et jurassiens ainsi que par la jeunesse et le parti socialiste jurassien, les Vert-e-s Jura, le CS-POP et le Collectif féministe Jura. Le texte prévoit de modifier la loi sur le salaire minimum cantonal dans le but de le renforcer.

Le montant du salaire minimum présent dans la loi en vigueur depuis 2018 correspond au montant de l’aide sociale, soit 21,40 francs par heure. Actuellement, il est possible de se se soustraire au salaire minimum via des conventions collectives de travail (CCT) ou des contrats-types lorsque ces derniers proposent un salaire inférieur au salaire minimum. Deux aspects considérés comme des « faiblesses » par Rebecca Léna, secrétaire générale d’Unia transjurane et membre du comité dépositaire. Ainsi, certains travailleurs jurassiens ont recours à l’aide sociale pour compenser un salaire « indigne », explique Dominique Hausser. Le président de l’Union syndicale jurassienne et membre du comité d’initiative juge « inadmissible » que des personnes qui travaillent à temps plein ne puissent pas vivre de leur salaire.

L’initiative prévoit une augmentation du salaire minimum à 23 francs par heure, la primauté du salaire minimum sur les autres salaires lorsqu’ils lui sont inférieurs, un mécanisme de contrôle formel de la loi inscrit dans la loi elle-même ainsi que la description des sanctions encourues en cas de non-respect. /comm-jad