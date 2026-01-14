Un chercheur de Jurassica fait vaciller la théorie de l’origine des chevaux

« Les précédentes études n’avaient pas travaillé sur un matériel aussi vaste », éclaire le paléontologue d’origine française. Ses conclusions viennent remettre en cause la théorie du « Cheval de l'aube », admise depuis près de 150 ans, faisant remonter le plus ancien cheval à 56 millions d’années en Amérique du Nord. « On attend justement les retours des confrères scientifiques. J’imagine que des collègues américains seront un peu surpris, car ils sont très attachés à leur Hyracotherium qu’ils considèrent comme un petit cheval, et nous on pense que ce n’est plus un cheval », souffle Jérémy Tissier.





La suite : « comprendre comment ce groupe a réagi aux différents changements climatiques »

Il aura l’occasion de donner une suite à cette étude avec la doctorante Tifanie Duprat, cette fois sous l’égide de Jurassica et financée par le Fonds National Suisse. « Cette fois, on ne va pas seulement s’intéresser à l’origine des périssodactyles, mais à toute leur évolution sur 56 millions d’années. On va essayer de comprendre comment ce groupe a réagi aux différents changements climatiques, ce qui peut nous aider à mieux nous préparer aux changements actuels », esquisse le docteur en paléontologie. Un autre projet du Fonds National Suisse, également consacré aux premiers périssodactyles, a été obtenu par le Dr Damien Becker, directeur de Jurassica, et sera mené par la Dr Manon Hullot qui travaille aussi au sein de l’institution jurassienne. /jpi