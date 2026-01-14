Une bourse littéraire pour Léonie Adrover

Coup de pouce pour Léonie Adrover. L’autrice de Delémont a décroché une bourse dotée de 15'000 francs, dévoilent les autorités cantonales ce mercredi. Une somme qui doit lui permettre de se consacrer à l’écriture d’un nouvel ouvrage, après le succès de son premier roman publié en mars dernier aux Éditions du Seuil. Intitulé « Passage du soir », l’ouvrage s’était notamment fait remarquer en atteignant la finale du Prix du Public de la RTS.

Il s’agit de l’une des trois premières bourses d’écriture mises au concours par la Commission intercantonale de littérature des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (CiLi BEJUNE) créée début mai 2025. Elle remplace la CiLi Berne-Jura, qui avait déjà élargi son périmètre d’action au territoire neuchâtelois.

Deux autres soutiens ont été attribués à des auteurs de la région. L'un profitera à la Neuchâteloise Sonia Molinari qui a reçu plusieurs distinctions pour son premier roman alors que l'autre a été décerné au Biennois Julien Bouissoux. Le jury a établi sa sélection parmi 29 dossiers. /comm-jad