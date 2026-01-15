Chute de branche d’un platane au collège Stockmar

La ville indique ce mercredi qu'une lourde branche s’est détachée d’un arbre dans l’enceinte ...
Chute de branche d’un platane au collège Stockmar

La ville indique ce mercredi qu'une lourde branche s’est détachée d’un arbre dans l’enceinte du collège Stockmar, sans faire de blessé.

La branche qui s'est détachée pèse environ 80 kilos. Sa chute n'a pas fait de bless. (Photo : Municipalité de Porrentruy) La branche qui s'est détachée pèse environ 80 kilos. Sa chute n'a pas fait de bless. (Photo : Municipalité de Porrentruy)

Une imposante branche de platane est tombée dans le périmètre du collège Stockmar, à Porrentruy. L’incident a été constaté mercredi matin et n’a pas fait de blessé ni de dégâts matériels, indique la ville dans un communiqué. La chute s’est produite sur l’ancien parking des enseignants, aujourd’hui intégré au chantier de rénovation, alors que le site était fermé et interdit au public.

La branche, dont le poids est estimé à près de 80 kilos, est tombée dans un secteur habituellement fréquenté par les enseignants et les promeneurs longeant l’Allaine. À la date des faits, la zone était toutefois entièrement sécurisée, précise le communiqué. L’arbre concerné fait par ailleurs l’objet d’une décision d’abattage de la Municipalité, actuellement suspendue par une procédure administrative devant le Tribunal de première instance.

Dans ce contexte, le Conseil municipal rappelle l’importance de la gestion, de la sécurisation et du renouvellement du patrimoine arboré communal. L’objectif est de maîtriser les risques, rappelle le communiqué, et de maintenir la probabilité d’événements similaires en dessous d’un seuil de dommages potentiels pour la population. /comm-tna


 

Actualités suivantes

« En Boîte » : GC-Tech a revu la sonorisation de la Raiffeisen Arena

« En Boîte » : GC-Tech a revu la sonorisation de la Raiffeisen Arena

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 10:20

Pierre-Alain Berret : « Le moment choisi pour lancer cette initiative n’est pas le meilleur »

Pierre-Alain Berret : « Le moment choisi pour lancer cette initiative n’est pas le meilleur »

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 08:35

Le Soleil garde sa variété et y ajoute ses projets ambitieux

Le Soleil garde sa variété et y ajoute ses projets ambitieux

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 18:03

Un chercheur de Jurassica fait vaciller la théorie de l’origine des chevaux

Un chercheur de Jurassica fait vaciller la théorie de l’origine des chevaux

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 17:58

Articles les plus lus