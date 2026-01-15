Chute de branche d’un platane au collège Stockmar

Une imposante branche de platane est tombée dans le périmètre du collège Stockmar, à Porrentruy. L’incident a été constaté mercredi matin et n’a pas fait de blessé ni de dégâts matériels, indique la ville dans un communiqué. La chute s’est produite sur l’ancien parking des enseignants, aujourd’hui intégré au chantier de rénovation, alors que le site était fermé et interdit au public.

La branche, dont le poids est estimé à près de 80 kilos, est tombée dans un secteur habituellement fréquenté par les enseignants et les promeneurs longeant l’Allaine. À la date des faits, la zone était toutefois entièrement sécurisée, précise le communiqué. L’arbre concerné fait par ailleurs l’objet d’une décision d’abattage de la Municipalité, actuellement suspendue par une procédure administrative devant le Tribunal de première instance.

Dans ce contexte, le Conseil municipal rappelle l’importance de la gestion, de la sécurisation et du renouvellement du patrimoine arboré communal. L’objectif est de maîtriser les risques, rappelle le communiqué, et de maintenir la probabilité d’événements similaires en dessous d’un seuil de dommages potentiels pour la population. /comm-tna