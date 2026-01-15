Delémont répond aux taxis après des propos relayés dans les médias

La Ville dément une opposition des chauffeurs de taxis à l’augmentation des concessions de ...
Delémont répond aux taxis après des propos relayés dans les médias

La Ville dément une opposition des chauffeurs de taxis à l’augmentation des concessions de type A.

La ville de Delémont va demander des comptes à la société Régiogaz SA face à la hausse des pris constatés (Photo : archives) La ville de Delémont va demander des comptes à la société Régiogaz SA face à la hausse des pris constatés (Photo : archives)

Le Conseil communal de Delémont a réagi ce jeudi aux déclarations récemment relayées dans les médias par plusieurs taxis de la capitale jurassienne. Ces propos laissaient entendre que le collectif représentant les taxis de type A s’opposait à l’augmentation du nombre de concessions. Dans un communiqué, la Municipalité affirme que ces propos anonymes « vont à l’encontre des échanges » lors des auditions menées avec les professionnels concernés.

La Ville rappelle que les auditions ont essentiellement recueilli un avis favorable à l’augmentation du nombre de concessions, et que seule une personne s’y était montrée réservée. Sur cette base, le Conseil communal a décidé de renouveler trois licences arrivant à échéance en 2025 et d’en attribuer une supplémentaire, portant le total à cinq concessions de type A.

Le Conseil communal regrette que ces propos publics « infirment de façon injustifiée » les informations transmises lors de la procédure et appelle à un dialogue « clair et cohérent » dans un contexte où les discussions cantonales sur l’arrivée d’Uber sont en cours. /comm-tna


 

Actualités suivantes

L’Aide suisse à la montagne soutient deux projets jurassiens

L’Aide suisse à la montagne soutient deux projets jurassiens

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:24

Le Conseil communal de Clos du Doubs est au complet

Le Conseil communal de Clos du Doubs est au complet

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:13

Un vent nouveau souffle sur la programmation du CCPM

Un vent nouveau souffle sur la programmation du CCPM

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:35

Moutier et ses spécificités statistiques

Moutier et ses spécificités statistiques

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 15:13

Articles les plus lus

Lionel Périat, un pilier de l’Ensemble de Cuivres Jurassien

Lionel Périat, un pilier de l’Ensemble de Cuivres Jurassien

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 12:00

Moutier et ses spécificités statistiques

Moutier et ses spécificités statistiques

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 15:13

Le Conseil communal de Clos du Doubs est au complet

Le Conseil communal de Clos du Doubs est au complet

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:13

Un vent nouveau souffle sur la programmation du CCPM

Un vent nouveau souffle sur la programmation du CCPM

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:35

La Poste s’installera dans l’épicerie Kilomètre Zéro à Courtételle

La Poste s’installera dans l’épicerie Kilomètre Zéro à Courtételle

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 10:43

Lionel Périat, un pilier de l’Ensemble de Cuivres Jurassien

Lionel Périat, un pilier de l’Ensemble de Cuivres Jurassien

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 12:00

Moutier et ses spécificités statistiques

Moutier et ses spécificités statistiques

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 15:13

Le Conseil communal de Clos du Doubs est au complet

Le Conseil communal de Clos du Doubs est au complet

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:13